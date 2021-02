Złote Globy: Alkohol, niezręczności i docinki

Chociaż większość ceremonii rozdania nagród filmowych z roku na rok traci oglądalność, Złote Globy stanowią wyjątek. Nie jest to jednak zwyczajna ceremonia, podczas której nominowani czekają grzecznie, aż ktoś ich wywoła, a całość przeplatana jest nużącymi wypełniaczami muzycznymi i nieśmiesznymi dowcipami. Podczas rozdania Złotych Globów gwiazdy siedzą przy stolikach, alkohol leje się strumieniami, a prezenterzy i prowadzący pozwalają sobie na dużo odważniejsze docinki niż w wypadku Oscarów czy Emmy.

Tegoroczną galę poprowadzą Tina Fey i Amy Poehler /Paul Drinkwater/NBCUniversal /Getty Images

Złote Globy uznawane są obecnie za drugą najważniejszą nagrodę w amerykańskim przemyśle filmowym i telewizyjnym. Decyzje podjęte przez przyznające je Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej są zawsze szeroko komentowane. Często wskazują faworytów w wyścigu oscarowym (np. "Zjawę" w 2016 roku i "1917" w 2020 roku), są chwalone przez krytyków (główne nagrody dla "The Social Network" w 2011 roku i "Boyhood" w 2015 roku) lub mieszane z błotem (tegoroczne nominacje dla "Balu" i "Emily w Paryżu", wygrana "Bohemian Rhapsody" z 2019 roku).

Znakiem rozpoznawczym Globów są wyraziści prowadzący, często wyprowadzający zgromadzone na gali gwiazdy poza ich strefę komfortu. Prym wiedzie tu brytyjski komik Ricky Gervais, który dotychczas pięciokrotnie przewodził ceremonii. "Jeśli dziś wygracie, nie róbcie politycznej pogadanki. Nie macie prawa pouczać ludzi na żaden temat. Nic nie wiecie o prawdziwym świecie. Większość z was spędziła w szkole mniej czasu niż Greta Thunberg. Jeśli wygracie, to właźcie tu, weźcie swoją małą nagrodę, podziękujcie swojemu agentowi, swojemu bogu i w..., okej?" - mówił podczas zeszłorocznej gali. Żarty Gervaisa nie przypadły wszystkim do gustu. "Lubię zobaczyć Ricky'ego raz na trzy lata, bo przypomina mi to o zrobieniu kolonoskopii" - stwierdził Mel Gibson, jeden z najczęstszych obiektów docinek komika.

Złote Globy słyną także z wszelakich niezręczności i wpadek. Kilkukrotnie zdarzyło się, że zwycięzca nie pojawił się na scenie, bo był akurat w toalecie. Sytuacja ta przytrafiła się Christine Lahti, która w 1998 roku została nagrodzona za najlepszą rolę kobiecą w serialu dramatycznym (za "Szpital dobrej nadziei"). Statuetkę w jej imieniu odebrał producent David E. Kelley. Jednak gdy opuścił on scenę, jego miejsce zajął niespodziewanie Robin Williams, który bawił publiczność do powrotu Lahti. "Spuszczałam właśnie wodę i ktoś powiedział, że wygrałam. Myślałam, że żartują" - mówiła aktorka, z trudem łapiąc oddech. Williams wrócił natomiast na swoje miejsce. Podobno miał on obawiać się, że producenci gali przejdą do przerwy reklamowej, tym samym zabierając Lahti szansę na podziękowania. Zrobił show, aby kupić jej trochę czasu.

Podobną przygodę miała Renee Zellweger, nagrodzona w 2001 roku za główną rolę w komedii "Siostra Betty". Gdy Hugh Grant przeczytał jej nazwisko, rozległy się oklaski, a później zapanowała niezręczna cisza. "Gdzie ona jest? Pod stołem? Renee jest pijana, panie i panowie" - mówił brytyjski aktor, grając na zwłokę. Wkrótce okazało się, że aktorka jest w toalecie. Grant miał już przyjąć nagrodę w jej imieniu, gdy Zellweger udało się wrócić. "O mój boże... Mam szminkę na zębach" - śmiała się aktorka.

Nie bez powodu gala organizowana przez Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej jest nazywana jednym z najbardziej alkoholowych wieczorów w Hollywood. "Najlepsze we wczesnej porze [mojej kategorii] jest to, że teraz mogę pić" mówił w 2004 roku Tim Robbins, odbierając pierwszą nagrodę wieczoru, Złoty Glob za drugoplanową rolę w "Rzece tajemnic".