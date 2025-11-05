Złote Globy 2026: Znamy laureatkę jednej z nagród. Niespodzianka?

Program specjalny honorujący trzykrotną zdobywczynię Złotego Globu oraz aktorkę nagrodzoną Oscarem, Emmy i Tony zostanie wyemitowany na kanale CBS i transmitowany na platformie Paramount+.

Helen Mirren: Niezwykła kariera

Helen Mirren jest kolejną z legendarnych laureatek nagrody im. Cecila B. DeMille'a, która od momentu swojego powstania w 1952 roku upamiętnia osiągnięcia życiowe najbardziej ikonicznych postaci Hollywood. Wręczenie jej statuetki będzie główną atrakcją "Golden Eve", odświeżonego programu specjalnego, który rozpoczyna uroczystości poprzedzające 83. doroczną ceremonię wręczenia Złotych Globów.

"Helen Mirren to siła natury, a jej kariera jest po prostu niezwykła" - powiedziała Helen Hoehne, prezes Hollywoodzkiego Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej. - "Jej niezwykłe kreacje aktorskie i zaangażowanie w sztukę wciąż inspirują pokolenia artystów i widzów. To dla mnie ogromny zaszczyt wręczyć jej Nagrodę im. Cecila B. DeMille’a".



Mirren ma niezwykle bogatą karierę, która trwa już ponad sześć dekad. Zdobyła Złote Globy za: rolę Elżbiety II w filmie Stephena Frearsa "Królowa" (2007) oraz występy w miniserialu "Elżbieta I" (2007) i filmie telewizyjnym "Pożegnanie z Chase" (1997). Mirren jest jedną z niewielu aktorek, które mają również na koncie: Oscara, Emmy i Tony. W 2003 roku została mianowana Damą Imperium Brytyjskiego za wkład w sztukę.

"Golden Eve" stanowi rozwinięcie zeszłorocznego wydarzenia "Golden Gala", podczas którego uhonorowano Violę Davis i Teda Dansona. Tegoroczny program został o wiele staranniej zaplanowany i obejmuje starannie dobrane retrospektywy, rzadkie materiały archiwalne oraz osobiste gratulacje od przyjaciół, współpracowników i kolegów z branży.

Transmisja będzie ważnym elementem "Złotego Tygodnia", nowej inicjatywy Paramountu i Dick Clark Productions, obejmującej programy i wydarzenia wprowadzane na różne platformy w dniach poprzedzających główną ceremonię Złotych Globów.



Nagrodą DeMille'a, nazwana na cześć pionierskiego filmowca Cecila B. DeMille'a, zostało jak dotąd uhonorowanych 69 osób, w tym Meryl Streep, Tom Hanks, Oprah Winfrey, Robert Redford, Sidney Poitier czy Barbra Streisand. Podczas "Golden Eve" zostanie również wręczona Nagroda Carol Burnett, ustanowiona w 2019 roku w celu docenienia wybitnego wkładu w telewizję. Tegoroczny laureat nie został jeszcze ogłoszony.

83. doroczna gala Złotych Globów, którą poprowadzi aktorka Nikki Glaser, będzie jedną z pierwszych uroczystości rozdania nagród w filmowym świecie w 2026 roku. Zaplanowana została na 11 stycznia.