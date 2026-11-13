Złe wieści dla fanów Pingwina! Zdradził, ile czasu spędzi na ekranie w nowym "Batmanie"

Serial "Pingwin", długo wyczekiwany spin-off kinowego "Batmana" w reżyserii Matta Reevesa, od momentu swojego debiutu w ofercie HBO Max 20 września 2024 roku stał się prawdziwym fenomenem. Produkcja błyskawicznie podbiła serca zarówno widzów, jak i wymagających krytyków - głównie za sprawą mrocznej, świetnie poprowadzonej intrygi oraz genialnej, niemal nie do poznania kreacji Colina Farrella. Nic więc dziwnego, że aktor podpisał kontrakty na powrót do roli Oswalda Cobblepota w dwóch kolejnych kinowych odsłonach przygód Mrocznego Rycerza.

Fani liczący na to, że słynny gangster zdominuje nadchodzący film "The Batman Part II", muszą jednak uzbroić się w cierpliwość - i nieco ostudzić entuzjazm. Goszcząc w brytyjskim programie śniadaniowym "This Morning", Colin Farrell zdradził, że jego występ w kontynuacji ograniczy się do zaledwie dwóch scen!

"Wpadłem, zagrałem i wyszedłem"

Mimo epizodycznego charakteru swojej roli w kinowym sequelu, aktor nie ukrywa, że praca na planie sprawiła mu ogromną frajdę, a postać Cobblepota wciąż zajmuje szczególne miejsce w jego sercu.

"Tylko tyle. Wpadłem, zagrałem i wyszedłem" - relacjonował z uśmiechem Farrell. "To była całkiem niezła zabawa. Znowu trochę narzekałem na charakteryzację, ale naprawdę uwielbiam tę postać. Myślę, że jest przestrzeń do rozmowy o drugim sezonie 'Pingwina'".

Choć sam nie zagości na ekranie zbyt długo, gwiazdor jest absolutnie oczarowany kierunkiem, w jakim zmierza nowa produkcja. W czerwcowej rozmowie z serwisem ScreenRant przyznał, że tekst filmu zrobił na nim piorunujące wrażenie.

"Przeczytałem go od pierwszej do ostatniej strony i jest naprawdę znakomity" - stwierdził bez wahania. "Uważam, że Matt Reeves to geniusz. Napisał historię, która nie tylko ma niezwykle mroczny ton i momentami potrafi przerazić, ale jest też psychologicznie złożona, pełna niuansów i emocji. Są w niej sceny, które naprawdę poruszają. Myślę, że stworzył współczesne arcydzieło kina gatunkowego."

Premiera widowiska "The Batman Part II" została zaplanowana na 16 lutego 2028 roku. Prace nad filmem nie obyły się jednak bez niespodziewanych zawirowań. W październiku reżyser i współscenarzysta filmu, Matt Reeves, musiał nagle opuścić plan z powodu ważnych spraw rodzinnych. W tej kryzysowej sytuacji pomocną dłoń wyciągnął laureat Oscara Steven Soderbergh, który zgodził się nadzorować pozostałą część okresu zdjęciowego. Sam Reeves ma powrócić do projektu na etapie postprodukcji, gdy tylko upora się z osobistymi problemami.

Szczegóły fabularne nowej odsłony pozostają na razie owiane ścisłą tajemnicą. Wiadomo jedynie, że twórcy ponownie postawią na mroczny klimat kina detektywistycznego, a w centrum wydarzeń znajdzie się skomplikowana zagadka kryminalna.