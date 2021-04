"Złapani w sieci": Premiera dokumentu o pedofilii w sieci

Każdy wie, że internet może być miejscem niebezpiecznym dla dzieci i nastolatków. We wtorek, 20 kwietnia, na platformie CDA Premium będzie miał premierę dokument "Złapani w sieci", który jest przejmującym zapisem eksperymentu, pokazującego jak bardzo nastolatki narażone są w internecie na kontakty z pedofilami.

Bohaterki dokumentu "Złapani w sieci" - zagrały je pełnoletnie aktorki /materiały prasowe

"Złapani w sieci" (tytuł oryginalny "V síti") to zapis kontrowersyjnego eksperymentu przeprowadzonego przez czeską ekipę filmową, którego celem było pokazanie rozmiaru pedofilii w internecie i skali narażenia nastolatków na tego typu kontakty.

Podczas castingu twórcy dokumentu wybrali trzy pełnoletnie aktorki, ale o urodzie wskazującej na dużo niższy wiek, które w filmie miały odgrywać role dwunastolatek. W studio filmowym zbudowano trzy realistycznie wyglądające dziewczęce pokoje, a bohaterki posadzono przed komputerami - zaraz po zalogowaniu się do różnych mediów społecznościowych, zaczęły otrzymywać seksualne propozycje od dorosłych mężczyzn. Przez 10 dni eksperymentu otrzymały ponad 2500 niewybrednych ofert, prób szantażu i zaproszeń na spotkania w realnym świecie.

Film jest zapisem tego eksperymentu, który ostatecznie wyszedł poza granice studia. Prowadzący zgodzili się bowiem, żeby dziewczyny przyjęły ponad dwadzieścia zaproszeń na spotkania i skonfrontowały się z pedofilami w realnym świecie. Aktorki biorące udział w eksperymencie były otoczone opieką psychologa, prawnika, policji i całej ekipy filmowej.

Zdjęcie Kadr z filmu "Złapani w sieci" / materiały prasowe

"Złapani w sieci" to przejmujący dowód na to, jak bardzo dzieci i nastolatki narażone są na kontakty z pedofilami, jak łatwo do nich dochodzi, jak szkodliwe są dla psychiki młodych ludzi, jakie techniki szantażu i zastraszania stosują pedofile i wreszcie, jak łatwo potrafią oni nawiązane relacje przenieść z internetu do prawdziwego świata.

Film wywołał wiele komentarzy w Czechach, jak i w międzynarodowych mediach. Obraz otrzymał nagrodę za najlepszy film dokumentalny i nagrodę publiczności na festiwalu Czeski Lew. Pod koniec 2020 roku był pokazywany m.in. na festiwalu Millenium Docs Against Gravity.

W Polsce będzie można go zobaczyć tylko na platformie CDA Premium. Premiera 20 kwietnia 2021 roku. Film jest przeznaczony wyłącznie dla widzów pełnoletnich.