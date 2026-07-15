"The Batman Part II" miał wyjątkowo trudną preprodukcję. Matt Reeves pracował nad scenariuszem od 2022 roku. Jednak z powodów osobistych terminy ukończenia tekstu i rozpoczęcia zdjęć nieustannie się przesuwały. Wszystko wskazuje na to, że ekipa wejdzie na plan pod koniec tego miesiąca. Przewiduje się, że zdjęcia potrwają do października.

Film miał wejść do kin 1 października 2027 roku. Zadebiutuje jednak ponad cztery miesiące później. Pozwoli to Reevesowi na dopracowanie wszystkich aspektów dzieła w postprodukcji. Da także okazję na większe zarobki. 18 lutego 2028 roku w Stanach Zjednoczonych rozpocznie się długi, czterodniowy weekend. W 2018 roku w tym terminie debiutowała "Czarna Pantera", która okazała się jednym z największych przebojów tamtego sezonu.

Co wiemy o kontynuacji "Batmana"?

Szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy. Wiadomo, że akcja kontynuacji będzie rozgrywała się zimą. W roli Bruce'a Wayne'a/Batmana powróci Robert Pattinson. Obok niego zobaczymy ponownie Jeffreya Wrighta (komisarz Jim Gordon), Andy'ego Serkisa (Alfred Pennyworth) i Colina Farrella (Oz Cobb/Pingwin). Do obsady dołączą Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Charles Dance, Sebastian Koch i Brian Tyree Henry.

"Batman" wszedł do kin 4 marca 2022 roku. Zarobił na całym świecie 773 milionów dolarów i spotkał się z ciepłym przyjęciem widzów. Doczekał się także trzech nominacji do Oscara: za charakteryzację, dźwięk i efekty specjalne. W 2024 roku ukazał się jego serialowy spin-off "Pingwin". Wcielający się w tytułową rolę Colin Farrell otrzymał za swój występ Złoty Glob. Produkcję nagrodzono także 9 statuetkami Emmy, w tym za kreację Cristin Milioti.