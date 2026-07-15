Zła wiadomość dla fanów Batmana. Premiera filmu znów przełożona

Jakub Izdebski

Oprac.: Jakub Izdebski

Premiera kontynuacji "Batmana" Matta Reevesa została znów przełożona. Wytwórnia Warner Bros. ogłosiła, że film wejdzie do kin 18 lutego 2028 roku.

Batmanmateriały prasowe

"The Batman Part II" miał wyjątkowo trudną preprodukcję. Matt Reeves pracował nad scenariuszem od 2022 roku. Jednak z powodów osobistych terminy ukończenia tekstu i rozpoczęcia zdjęć nieustannie się przesuwały. Wszystko wskazuje na to, że ekipa wejdzie na plan pod koniec tego miesiąca. Przewiduje się, że zdjęcia potrwają do października.

Film miał wejść do kin 1 października 2027 roku. Zadebiutuje jednak ponad cztery miesiące później. Pozwoli to Reevesowi na dopracowanie wszystkich aspektów dzieła w postprodukcji. Da także okazję na większe zarobki. 18 lutego 2028 roku w Stanach Zjednoczonych rozpocznie się długi, czterodniowy weekend. W 2018 roku w tym terminie debiutowała "Czarna Pantera", która okazała się jednym z największych przebojów tamtego sezonu.

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Co wiemy o kontynuacji "Batmana"?

Szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy. Wiadomo, że akcja kontynuacji będzie rozgrywała się zimą. W roli Bruce'a Wayne'a/Batmana powróci Robert Pattinson. Obok niego zobaczymy ponownie Jeffreya Wrighta (komisarz Jim Gordon), Andy'ego Serkisa (Alfred Pennyworth) i Colina Farrella (Oz Cobb/Pingwin). Do obsady dołączą Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Charles Dance, Sebastian Koch i Brian Tyree Henry.

"Batman" wszedł do kin 4 marca 2022 roku. Zarobił na całym świecie 773 milionów dolarów i spotkał się z ciepłym przyjęciem widzów. Doczekał się także trzech nominacji do Oscara: za charakteryzację, dźwięk i efekty specjalne. W 2024 roku ukazał się jego serialowy spin-off "Pingwin". Wcielający się w tytułową rolę Colin Farrell otrzymał za swój występ Złoty Glob. Produkcję nagrodzono także 9 statuetkami Emmy, w tym za kreację Cristin Milioti.

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