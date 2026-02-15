Zjawiskowa podróż poza granice wyobraźni. Ten film zachwyci dzieci i dorosłych

"Drzewo magii" to spektakularna i pełna ciepła ekranizacja na podstawie uwielbianej serii książek dla dzieci autorstwa Enit Blydon.

W barwnej opowieści w role rodziców wcielają się laureat Złotego Globu, nominowany do Oscara Andrew Garfield ("Sztuka pięknego życia", "Spider Man: Bez drogi do domu") oraz lauretka Złotego Globu Claire Foy ("The Crown"). Towarzyszą im m.in. Nicola Coughlan - gwiazda serialu "Bridgertonowie", hipnotyzująca w "Diunie" Rebecca Ferguson oraz niezapomniana z serialu "Reniferek" Jessica Gunning. Scenariusz jest dziełem Simona Farnaby'ego, współscenarzysty hitów "Paddington 2" i "Wonka".

"Drzewo magii": O filmie

Polly i Tim wraz z trójką dzieci to współczesna rodzina, która staje przed koniecznością przeprowadzenia się na odległą angielską prowincję. Wkrótce po przyjeździe okazuje się, że najmłodsi muszą obejść się bez Wi-Fi i ukochanych elektronicznych gadżetów oraz odkryć uroki świata na świeżym powietrzu. Podczas eksploracji okolicznych lasów trafiają na niezwykłe drzewo, zamieszkane przez barwne, ekscentryczne istoty. Jeśli odważą się wspiąć na jego szczyt, czekają na nie fantastyczne krainy, pełne zapierających dech przygód. Dzięki magicznym doświadczeniom rodzina na nowo uczy się bycia razem i odkrywa, jak ważne jest wzajemne wsparcie i bliskość.

