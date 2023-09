Teatr 6.piętro rozpoczyna nowy sezon premierą "edukując RITĘ". Maria Dębska i Mirosław Baka w rolach głównych

Przed ogłoszeniem tytułu polskiego filmu, który będzie w przyszłym roku walczył o nagrodę Amerykańskiej Akademii Filmowej, Ewa Puszczyńska zareagowała na krytykę i ataki na Agnieszkę Holland, jakie od dłuższego czasu kierowane są pod adresem reżyserki ze strony polskiego rządu i polityków.

"Do niedawna niewyobrażalne było to, żeby minister, premier i prezydent dużego państwa w środku Europy, zamiast ważnymi dla kraju sprawami, zajmowali się recenzowaniem filmu, używając przy tym niewybrednych i głęboko obraźliwych określeń, wykorzystując je w kampanii wyborczej. W imieniu wszystkich twórców nie zgadzamy się, aby politycy ograniczali i wykorzystywali naszą twórczą wolność" - przytacza wypowiedź Puszczyńkiej Krzysztof Spór na blogu "Spór w kinie".

48. FPFF w Gdyni: Artyści solidarni z Agnieszką Holland

Podczas sobotniej Gali Zamknięcia 48. FPFF w Gdyni kilku z artystów odbierających nagrody wsparło słowami polską reżyserkę.

"Parę dni temu też byłem na filmie Agnieszki Holland, "Zielona granica", który również opowiada o ludziach pomagającym innym w czasie wojny. To był zresztą dziwny moment. Podjechałem do galerii, gdzie była premiera, wszedłem do sali i bardzo się zdziwiłem, bo tam byli... ludzie". "Mój bohater w filmie 'Kos' mówi taki straszny tekst 'Polacy zawsze przegrywają'. Mam nadzieję, że tym razem będzie inaczej i za parę tygodni wygramy" - mówił ze sceny Robert Więckiewicz.

Odbierając nagrodę za reżyserię filmu "Doppelgänger. Sobowtór" stwierdził, że reżyser nigdy nie jest sam. "Reżyser nigdy nie jest sam i pani Agnieszko, mam nadzieję, że pani wie, że również nie jest sama" - powiedział z kolei Jan Holoubek, zwracając się do Agnieszki Holland.

"Zielona granica": O czym opowiada film?

"Zielona granica" uświadamia nam, że dyskusja o wyborach moralnych nie jest domeną akademickich sal, lecz dzieje się tu i teraz, we współczesnej Polsce. Film jest fikcją, ale jego scenariusz powstał na bazie prawdziwych wydarzeń, które dzieją się tuż obok nas. Przygotowania do filmu objęły setki godzin analizy dokumentów, wywiady z uchodźcami, strażnikami granicznymi, mieszkańcami pogranicza, aktywistami i ekspertami. Przejmująco aktualna "Zielona granica" to kino na istotny i angażujący temat, które otwiera oczy, trafia prosto w serce i nikogo nie pozostawia obojętnym. W filmie przeplatają się trzy perspektywy - uchodźców, polskich aktywistów i strażników granicznych - ale "Zielona granica" jest przede wszystkim opowieścią o ludziach. O ludziach stawianych przed sytuacjami granicznymi. Jest filmem o odwadze, o strachu i bohaterstwie, o krzywdzie i nadziei.

