"Zielona granica": Premier Morawiecki atakuje. "To jest coś obrzydliwego"

"Ludzie naprawdę poczuli się urażeni, dotknięci do żywego. Ten film jest uderzeniem nie tylko w nasz honor i dumę, ale także w dobre imię Polski za granicą" - powiedział premier, nawiązując do filmu "Zielona granica"

Dodał, że - jak dowiedział się ostatnio - film Agnieszki Holland współfinansowała również niemiecka stacja ZDF. "Chyba ta sama stacja, nie jestem pewien, która puściła ten haniebny serial 'Nasze matki, nasi ojcowie' - serial o członkach Armii Krajowej, naszej wspaniałej Armii Krajowej i tam też Niemcy plugawili dobre imię AK" - powiedział premier.

"To jest coś obrzydliwego, że Niemcy mają czelność" - stwierdził Morawiecki.

Jak mówił, "ZDF - Niemcy, którzy próbowali niszczyć dobre imię naszej podziemnej armii, fenomenu w historii świata, teraz tak samo przyłożyli się do niszczenia imienia Polski".

"Zatrzymajcie te swoje działania, ponieważ to nie tylko nie buduje pojednania polsko-niemieckiego, ale w ten sposób niszczycie to, co dało się dobrego na drodze do pojednania zbudować" - zaapelował Morawiecki.

Film "Zielona granica" miał swoją premierę 5 września podczas 80. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji i został uhonorowany Nagrodą Specjalną Jury.

Najnowszy film Agnieszki Holland zanotował w kinach najlepsze otwarcie polskiego filmu w tym roku. Tylko przez weekend film obejrzało 137 tysięcy widzów.



"Zielona granica" uświadamia nam, że dyskusja o wyborach moralnych nie jest domeną akademickich sal, lecz dzieje się tu i teraz, we współczesnej Polsce. Film jest fikcją, ale jego scenariusz powstał na bazie prawdziwych wydarzeń, które dzieją się tuż obok nas. Przygotowania do filmu objęły setki godzin analizy dokumentów, wywiady z uchodźcami, strażnikami granicznymi, mieszkańcami pogranicza, aktywistami i ekspertami.



Przejmująco aktualna "Zielona granica" to kino na istotny i angażujący temat, które otwiera oczy, trafia prosto w serce i nikogo nie pozostawia obojętnym. W filmie przeplatają się trzy perspektywy - uchodźców, polskich aktywistów i strażników granicznych - ale "Zielona granica" jest przede wszystkim opowieścią o ludziach. O ludziach stawianych przed sytuacjami granicznymi. Jest filmem o odwadze, o strachu i bohaterstwie, o krzywdzie i nadziei.