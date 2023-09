"Zielona granica": Mocny komentarz Bronisława Wildsteina

Bronisław Wildstein był ostatnio gościem telewizji wPolsce.pl. braci Karnowskich, gdzie zabrał głos w dyskusji na temat nowego filmu Agnieszki Holland. "Zielona granica" pokazuje kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej. Wildstein, kiedyś prezes Telewizji Polskiej, a dziś publicysta i pisarza, stanowczo stwierdził, że film reżyserki skierowany jest przeciwko polskim władzom.

"Jest zaangażowana przeciwko obecnej władzy i tym, którzy odwołują się do tożsamości narodowej." - mówił podczas rozmowy z Małgorzatą Jarecką.

Reklama

Zdjęcie Bronisław Wildstein / Niemiec / AKPA

Podczas kolejnego wejścia na antenę dziennikarz zdecydował się poddać ocenie także finansowanie filmu przez zagranicznych producentów i przypomniał, że w historii wiele było przypadków, kiedy "europejski establishment" wspierał produkcje propagandowe. Filmy te zresztą, w jego opinii, można uznać za "dobre", jeśli chodzi o wymiar artystyczny i techniczny. Przytoczył w tym kontekście kilka dość kontrowersyjnych przykładów.

"Ja przypomnę, że znamy z historii sztuki, kina wspaniałe produkcje, które służyły paskudnym celom. Filmy Leni Riefenstahl były bardzo dobrymi filmami. "Żyd Suss", taki programowy film antysemicki wypuszczony przez III Rzeszę, to był dobry film. Filmy Eisensteina, skłamane od początku do końca, były świetnie zrobione i robiły ogromne wrażenie. I teraz mogę powiedzieć tak: Agnieszka Holland to jest bardzo dobry reżyser" - podsumował (cytat za: Film.wp.pl).

"Zielona granica": Ostre komentarze polityków PiS

Film Agnieszki Holland wywołał kontrowersje wśród polityków PiS, którzy zarzucili reżyserce, że "szkaluje polski mundur". "Coraz głośniej o filmie A. Holland 'Zielona granica', który - wszystko na to wskazuje - będzie kolejną próbą zakłamania prawdy o operacji hybrydowej przeciwko Polsce oraz atakiem na władze RP" - napisał na Twitterze sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn. Głos w sprawie produkcji zabrał też m.in. minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, który zapewnił, że "absolutnie ten film nie jest sponsorowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ani z żadnych innych instytucji powiązanych z MKiDN".



"Film "Zielona granica" Agnieszki Holland to kolejna faza plucia na polski mundur, plucia na polskie służby, plucia na polskie wojsko i wszystkich tych, którzy strzegą 24 godziny na dobę, z narażeniem swojego życia i zdrowia granicy RP, po to, by w Chełmie nie było Buczy" - powiedział z kolei na łamach wpolsce.pl szef MEiN Przemysław Czarnek.