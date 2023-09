Na projekcji spodziewani są wyżsi rangą przedstawiciele Kościoła Katolickiego i Kościoła Apostolskiego. Udział papieża Franciszka nie został do tej pory potwierdzony.

Na seansie na pewno pojawi się Agnieszka Holland. Reżyserka odbierze Nagrodę Specjalną Fouricampo. Jest to coroczne wyróżnienie dla produkcji, która "porusza ludzkie sumienia i otwiera serca widzów". Pokaz filmu i wręczenie nagrody odbędą się 13 listopada 2023 roku.

"Zielona granica" zostanie także pokazana w ramach festiwalu Tertio Millennio w Rzymie. Wydarzanie powstało z inicjatywy papieża Jana Pawła II. Watykan jest jego współorganizatorem.

W Polsce film Holland podczas pierwszego weekendu obejrzało ponad 137 tysięcy widzów. To najlepsze otwarcie polskiej produkcji w tym roku.

"Zielona granica": O czym opowiada film?

"Zielona granica" uświadamia nam, że dyskusja o wyborach moralnych nie jest domeną akademickich sal, lecz dzieje się tu i teraz, we współczesnej Polsce. Film jest fikcją, ale jego scenariusz powstał na bazie prawdziwych wydarzeń, które dzieją się tuż obok nas. Przygotowania do filmu objęły setki godzin analizy dokumentów, wywiady z uchodźcami, strażnikami granicznymi, mieszkańcami pogranicza, aktywistami i ekspertami. Przejmująco aktualna "Zielona granica" to kino na istotny i angażujący temat, które otwiera oczy, trafia prosto w serce i nikogo nie pozostawia obojętnym. W filmie przeplatają się trzy perspektywy — uchodźców, polskich aktywistów i strażników granicznych — ale "Zielona granica" jest przede wszystkim opowieścią o ludziach. O ludziach stawianych przed sytuacjami granicznymi. Jest filmem o odwadze, o strachu i bohaterstwie, o krzywdzie i nadziei.