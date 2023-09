W niedzielę wieczorem w kinie Elektronik w Warszawie odbyła się projekcja filmu "Zielona granica" , na którą przyjechała reżyserka Agnieszka Holland. Podczas spotkania z widzami, wg. relacji "Gazety Żoliborza", miała powiedzieć, że Platforma Obywatelska wywierała na nią naciski, aby nie puszczała tego filmu przed wyborami, bo przez to mogą przegrać wybory.



"Zielona granica": Przez film Agnieszki Holland przegrają wybory?

Szef sejmowej komisji spraw zagranicznych Radosław Fogiel podkreślił w rozmowie z PAP, że ta wypowiedź rzuca nowe światło na całą sprawę związaną z filmem "Zielona granica". "Od kilku dni posłowie Platformy Obywatelskiej na przemian bronią tego, wątpliwej jakości, dzieła. A równocześnie próbują przekonywać nas i opinię publiczną, że jest to film, który nie ma żadnego związku z polityką i dziwią się, dlaczego PiS o tym filmie mówi" - powiedział Fogiel.

Zwrócił uwagę, że według "Gazety Żoliborza", sama Holland przyznała, że "rzeczy mają się jednak nieco inaczej". "To znaczy, że Platforma miała wiedzieć o tym, co jest treścią tego filmu. To pokazuje, że nie można mówić o odrębnym dziele artystycznym, z którym politycy Platformy nie mają nic wspólnego, skoro sama reżyserka przyznaje, że próbowali z nią negocjować termin premiery" - zaznaczył Fogiel.

"To jest teraz pytanie do polityków PO: czy Agnieszka Holland kłamie? Jeżeli tak, to niech to powiedzą jasno, a jeśli nie, to widać, że są dużo bardziej zaangażowani w kwestie tego filmu, który, jak już dzisiaj wiemy, atakuje polskich funkcjonariuszy, przedstawia Polskę, polskich obywateli mieszkających na Podlasiu w bardzo negatywnym świetle" - podkreślił.

I - jak dodał - "to jest tak naprawdę ważna informacja dla wszystkich, że to nie jest dzieło, z którym Platforma Obywatelska nie ma nic wspólnego".



PO chciało wstrzymać premierę "Zielonej granicy"? Rafał Trzaskowski odpowiada

O ustosunkowanie się słów Agnieszki Holland został w poniedziałek poproszony w Polsat News wiceprzewodniczący PO, Rafał Trzaskowski.

"Pierwsze o tym słyszę. Nigdy nie rozmawiałem z Agnieszką Holland na ten temat. Natomiast mogę powiedzieć jedno. (...) Mamy awanturę o jeden film" - powiedział Trzaskowski. Dodał, że odbywa się to podczas kampanii wyborczej.

"PiS przez cały czas tylko straszy. Atakuje konkurentów. Wyzywa ich. Próbuje ten olbrzymi rozłam w polskim społeczeństwie pogłębić. Szuka zdrajców. I atakuje przez cały czas jakiś film, którego nawet nie widział. Jaki normalny rząd skupia się na jakimś filmie, który jest pokazywany w polskich kinach, tak jakby to był dziś najważniejszy problem dla wszystkich Polek i Polaków?" - wskazał Trzaskowski.



"Zielona granica": Ponad 130 tys. widzów w premierowy weekend

Najnowszy film Agnieszki Holland zanotował w kinach najlepsze otwarcie polskiego filmu w tym roku. Tylko przez weekend film obejrzało 137 tysięcy widzów.



"Zielona granica" uświadamia nam, że dyskusja o wyborach moralnych nie jest domeną akademickich sal, lecz dzieje się tu i teraz, we współczesnej Polsce. Film jest fikcją, ale jego scenariusz powstał na bazie prawdziwych wydarzeń, które dzieją się tuż obok nas. Przygotowania do filmu objęły setki godzin analizy dokumentów, wywiady z uchodźcami, strażnikami granicznymi, mieszkańcami pogranicza, aktywistami i ekspertami.



Przejmująco aktualna "Zielona granica" to kino na istotny i angażujący temat, które otwiera oczy, trafia prosto w serce i nikogo nie pozostawia obojętnym. W filmie przeplatają się trzy perspektywy - uchodźców, polskich aktywistów i strażników granicznych - ale "Zielona granica" jest przede wszystkim opowieścią o ludziach. O ludziach stawianych przed sytuacjami granicznymi. Jest filmem o odwadze, o strachu i bohaterstwie, o krzywdzie i nadziei.