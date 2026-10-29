Zendaya w końcu wyznała ws. Hollanda. Tego jej najbardziej brakowało

Zendaya i Tom Holland spędzali czas w Szkocji. Aktorka zdradziła szczegóły

W 2025 roku Zendaya i Tom Holland przebywali w Szkocji, gdzie realizowano zdjęcia do "Odysei" Christophera Nolana. W obsadzie widowiska znaleźli się również Matt Damon, Anne Hathaway i Robert Pattinson. Film trafił do kin w lipcu 2026 roku.

Choć praca przy tak dużej produkcji wymagała od aktorów zaangażowania, pomiędzy zdjęciami znajdowali czas na wspólne wyjścia. Para odwiedziła między innymi Inverness, miasto położone na północy Szkocji.

To właśnie tam Zendaya doceniła coś, co dla większości ludzi jest zupełnie zwyczajne.

W rozmowie z "Sunday Mail" aktorka wspominała, że mieszkańcy przyjęli ich wyjątkowo życzliwie i pozwolili im spędzać wolny czas bez nadmiernego zainteresowania.

"Byliśmy tam oczywiście ze względu na pracę, ale między zdjęciami mieliśmy trochę wolnego czasu. Mieszkańcy byli bardzo przyjaźni i pozwolili nam robić zwyczajne rzeczy" - opowiadała.

Zendaya doceniła zwykłe chwile z Hollandem. Wystarczyło wyjście na lody

Podczas pobytu w Inverness para znalazła czas na proste przyjemności. Aktorzy zostali zauważeni między innymi w lokalnej lodziarni Miele's Gelateria. Zendaya chętnie rozmawiała z pracownikami i zapozowała do wspólnego zdjęcia z jedną z osób z obsługi.

Dla gwiazdy, której każdy występ na czerwonym dywanie przyciąga uwagę mediów, takie spontaniczne wyjścia okazały się szczególnie cenne.

Co ciekawe, Szkocja jest jej bliska również z powodów rodzinnych. Zendaya ma szkockie korzenie ze strony matki i nie ukrywała, że chętnie wróciłaby tam do pracy.

W tej samej rozmowie przyznała, że chciałaby kiedyś wcielić się w szkocką bohaterkę. Postawiła jednak jeden warunek: musiałaby opanować miejscowy akcent na tyle dobrze, by jej interpretacja brzmiała autentycznie.



