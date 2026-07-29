Jak donosi BBC, powołując się na lokalne irlandzkie media, Glen Hansard zginął w wypadku drogowym, jadąc na motocyklu w środę nad ranem. Służby otrzymały zgłoszenie o wypadku z udziałem jednego pojazdu około godz. 4:30. Mimo błyskawicznej akcji ratowników, jego życia nie udało się uratować.

Policja wszczęła dochodzenie w sprawie śmierci artysty i poszukuje świadków tragicznego zdarzenia.

"Rodzina Glena jest wstrząśnięta tą tragiczną stratą i prosi o uszanowanie prywatności w tym niezwykle trudnym czasie. Jego bliscy są wdzięczni za wsparcie i pragną podziękować służbom ratunkowym, które przybyły na miejsce zdarzenia" - poinformowała reprezentująca Hansarda agencja ATC Management.

Wkrótce więcej informacji...