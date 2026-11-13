Kim jest Brandon Sklenar?

Brandon Sklenar szeroką rozpoznawalność zyskał dzięki roli Spencera Duttona w westernowej serii "1923", która jest prequelem "Yellowstone". Wcielał się w postać Spencera Duttona.

Aktora mogliśmy oglądać również w filmie Adama McKaya o tytule "Vice", który przedstawia życie polityka Dicka Cheneya. W 2019 roku Sklenar wystąpił w wojennym filmie "Midway" w reżyserii Rolanda Emmericha. Rok później zagrał główną rolę w niezależnym filmie "Futra Days", za którą otrzymał nagrodę dla najlepszego aktora na Vienna Independent Film Festival w 2022 roku.

Sklenara widzowie mogli także oglądać w takich produkcjach jak "The Offer" czy "Na złej drodze". W 2024 roku zagrał w superprodukcji, która zarobiła setki milionów dolarów z box-office. Mowa o głośnym "It Ends With Us". W ostatnim czasie zagrał w thrillerze "Przyjmij/Odrzuć" oraz głośnej "Pomocy domowej".

Brandon jest niezwykle rozchwytywanym aktorem w Hollywood. Na liście nadchodzących produkcji z jego udziałem jest aż sześć tytułów, wśród nich: "Ocalenie", "F.A.S.T" oraz "Vegas: A Love Story".

Brandon Sklenar zdobył się na szczere wyznanie

W jednym z ostatnich wywiadów Brandon Sklenar opowiedział o problemach z postrzeganiem własnego ciała. Temat pojawił się przy okazji promocji filmu "Iron Jane", którego akcja rozgrywa się w świecie kulturystyki.

Aktor wciela się w nim w trenera i przyznaje, że sam od lat zmaga się z dysmorfofobią.

"W 'Iron Jane' poruszamy temat wyglądu i zaburzeń postrzegania własnego ciała. Uważam, że zdecydowanie częściej powinno się o tym rozmawiać, szczególnie w dobie mediów społecznościowych i influencerów fitness" - powiedział w rozmowie z "The Hollywood Reporter".

Brandon Sklenar w serialu "1923" SkyShowtime materiały prasowe

"Sam znam ten problem z własnego doświadczenia, dlatego bardzo zależało nam na tym, żeby pokazać go w filmie. [Scenarzystka i reżyserka] Lissette Feliciano była otwarta na współpracę ze mną. Dzięki temu mogliśmy lepiej oddać problemy Josha, mojej postaci, i pokazać, z czym się mierzy" - dodał.

Sklenar przyznał, że jego kompleksy sięgają dzieciństwa.

"Byłem małym, krępym chłopcem. Pływałem w koszulce i inni się ze mnie śmiali. Później nagle urosłem, stałem się bardzo chudy, ale wtedy też byłem obiektem żartów. Zacząłem więc intensywnie trenować. Wpadłem wręcz w obsesję ćwiczeń. Myślałem: 'Jeszcze wam pokażę!'. Z czasem treningi stały się czymś znacznie więcej. Zacząłem widzieć siebie zupełnie inaczej niż inni ludzie, i zazwyczaj wcale nie w dobrym świetle" - wspominał aktor.

Przyznał również, że wciąż pracuje nad swoim podejściem do wyglądu, a dużym wsparciem jest dla niego terapia.

"To proces, który nadal trwa. Terapia zdecydowanie pomaga. Patrząc na mnie dzisiaj, gdy mam 36 lat, nikt pewnie by się tego nie domyślił, ale wciąż czuję się jak tamten pulchny dwunastolatek. Nadal towarzyszy mi przekonanie, że nigdy nie jestem wystarczająco dobry" - wyznał.