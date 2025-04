Zdobył aż 6 Oscarów! Musicalowy hit właśnie trafił na Netfliksa

"Chicago" - hit z gwiazdorską obsadą już na Netfliksie

Jeden z najsłynniejszych musicali XXI wieku właśnie trafił na Netfliksa, dając widzom kolejną okazję, by zanurzyć się w błyszczący świat lat 20., jazzu i zbrodni. "Chicago" w reżyserii Roba Marshalla to prawdziwa filmowa uczta, która łączy spektakularne choreografie i dowcip z dramatyczną opowieścią o sławie, manipulacji i amerykańskim systemie sprawiedliwości.

Film opowiada historię dwóch kobiet - Roxie Hart (Renée Zellweger) i Velmy Kelly (Catherine Zeta-Jones), które trafiają do więzienia za popełnione wykroczenia. Obie marzą o sławie i wykorzystują swoje procesy, by zdobyć medialny rozgłos. W tym świecie to nie prawda się liczy, lecz dobry PR, a prawniczy showman Billy Flynn (w tej roli charyzmatyczny Richard Gere) doskonale wie, jak zamienić każdą zbrodnię w przedstawienie godne Broadwayu.

"Jest zabawny, ale opowiada o mrocznych sprawach" - mówił reżyser Rob Marshall w jednym z wywiadów. "To film traktujący o perwersji sławy i tych, których uznajemy za sławnych".

Styl "Chicago" to połączenie klasycznego musicalu z błyskotliwą, kinową realizacją - sceny śpiewane i taneczne przeplatają się z fabularnymi w sposób płynny i efektowny. To film, który bawi się konwencją i wciąga od pierwszych dźwięków jazzowego soundtracku. Wszystko okraszone jest perfekcyjną choreografią autorstwa samego Marshalla i świetnie zrealizowaną warstwą wizualną.