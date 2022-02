"All of Us Are Dead" zadebiutowało na platformie Netflix 28 stycznia i szybko stał się jedną z najchętniej oglądanych w tym serwisie produkcji (w Polsce zajmuje obecnie trzecie miejsce).

Traktuje o uczniach szkoły średniej, próbujących uciec z miejsca wybuchu epidemii wirusa, zamieniającego ludzi w zombie. Do nastolatków jest też adresowany. Dlatego gdy Lee Jae Gyu spotkał się 7 lutego online z dziennikarzami, ci od razu zwrócili mu uwagę na kontrowersje, jakie wywołuje scena przedstawiająca uczennicę szkoły, doświadczającą przemocy seksualnej.



"Zdecydowanie nie mamy zamiaru nikogo zachęcać do takich zachowań ani też przyciągać publiczności poprzez pokazywanie takich scen" - wytłumaczył się reżyser.



Wideo