W niedalekiej przyszłości ludzie doświadczają syndromu przyspieszonej ewolucji. Aby odnaleźć się w nowej, zdominowanej przez technologię rzeczywistości, muszą przekształcać nie tylko swoje umysły, ale także ciała, by nadążały za wymogami czasów. Głodni nowych, silniejszych bodźców coraz śmielej eksperymentują z cielesnością, przesuwając biologiczne granice własnej wytrzymałości. Ogromną popularność zyskują szokujące praktyki chirurgiczne polegające na wszczepianiu sobie nowych organów.

Saul Tenser ( Viggo Mortensen ) to sławny artysta performer, który postanawia z własnej przyspieszonej ewolucji uczynić multimedialne widowisko. Przy pomocy swojej partnerki Caprice ( Lea Seydoux ), na oczach milionów dokonuje coraz śmielszego przeobrażenia swojego ciała, szukając nowych form rozkoszy. W pogoni za popularnością decyduje się na tak szokujący krok, że powrót do dawnego życia może okazać się już niemożliwy.

Reklama

"Świat w 'Zbrodniach przyszłości' przypomina to, jak wyobrażasz sobie codzienne życie w niezbyt odległej przyszłości, zdefiniowane potrzebami, rozkładem, przemocą, ekstremalną rozrywką i katastrofami ekologicznymi. Cronenberg nie osądza go i nie grzmi, tylko z wizualną precyzją, czarnym humorem, powściągliwą melancholią przedstawia szaloną wizję jutra zawstydzając większość filmowych wizjonerów" - pisała Manohla Dargis na łamach "New York Timesa".

Wideo CRIMES OF THE FUTURE - Official Redband Trailer

"David Cronenberg i jego gwiazdorska obsada: Viggo Mortensen, Léa Seydoux i Kristen Stewart stawiają pytanie, czy chirurgia to nowa forma seksu? Ten szokujący obraz przyszłości jednocześnie was rozbawi, przerazi i zmusi do myślenia" - dodawał David Fear ("The Rolling Stone").

Zdjęcie "Zbrodnie przyszłości" trafią do kin 22 lipca / Monolith Films / materiały prasowe

Czytaj więcej:

Rozmowa skandalistów na Instagramie. Ujawnią nieznane fakty?

Dziecięca pornografia? Najbardziej kontrowersyjne filmy Netfliksa!

Johnny Depp może zarobić... 300 milionów dolarów! Niespodziewana oferta!