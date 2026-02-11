Zbigniew Karpowicz nie żyje. Uznany reżyser i operator miał 93 lata

Urodził się w Łodzi 11 grudnia 1932 roku. Jako nastolatek interesował się fotografią. Jak wspominał, zdawanie do Szkoły Filmowej doradził mu Ignacy Płażewski, właściciel zakładu fotograficznego, u którego wywoływał i obrabiał swoje zdjęcia. W 1950 roku rozpoczął studia na Wydziale Operatorskim.

Zbigniew Karpowicz. Kariera

Po zakończeniu nauki na uczelni związał się z Wytwórnią Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie. Zrealizował w niej 90 filmów, w tym osiem jako reżyser. Do 1973 roku współpracował z Polską Kroniką Filmową. W 1958 roku debiutował jako operator pełnometrażowego filmu dokumentalnego "Szybownicy świata" Jerzego Kadena

W 1968 roku dołączył do Stowarzyszenia Filmowców Polskich. W latach 2007-2011 zasiadał w jego Zarządzie Głównym. Od 1972 do 2008 roku wykładał na Wydziale Operatorskim Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi.

W czasie swej kariery nakręcił ponad 100 filmów dokumentalnych i 600 tematów Polskiej Kroniki Filmowej.