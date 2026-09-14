Zawsze była tylko panią domu, żoną i matką. Jak poradzi sobie jako aktorka?

"Debiut": Na spełnianie marzeń nigdy nie jest za późno

Mona (Julianne Moore) przez lata była przede wszystkim żoną i matką. Perfekcyjnie opanowała sztukę organizowania życia wszystkim wokół, podczas gdy własne ambicje konsekwentnie odkładała na później. Dzieci dorosły, mąż skoncentrował się na karierze, a Mona po raz pierwszy od dawna ma trochę czasu dla siebie. I właśnie wtedy podejmuje decyzję, która dla jej najbliższych okazuje się kompletnie zaskakująca: postanawia wystąpić w musicalu.

Problem w tym, że Mona nie jest aktorką, nie ma doświadczenia, nie ma też oszałamiającego talentu. Ma za to determinację i być może właśnie to okaże się najważniejsze. Kiedy dostaje rolę w lokalnym teatrze szybko odkrywa, że scena rządzi się zupełnie innymi prawami niż życie, jakie dotąd znała. Ekscentryczny reżyser (Paul Giamatti) nie owija w bawełnę: wybrał ją nie dlatego, że zachwyciła go swoim talentem, ale dlatego, że… była jedyną kandydatką. I tak zaczyna się najbardziej nieoczekiwany debiut jej życia.

"Debiut" to pełna ciepła, humoru i wzruszeń opowieść o kobiecie, która odkrywa, że nigdy nie jest za późno, by przestać być statystką we własnym życiu. Mona trafia do barwnej ekipy teatralnej, w której początkowo czuje się jak pięść do nosa. Z czasem jednak ekscentryczna trupa zaczyna przypominać jej rodzinę - ze wszystkimi jej zaletami, wadami, absurdami i … dramatami.

Reżyserem i autorem scenariusza "Debiutu" jest Jesse Eisenberg, nominowany do Oscara za scenariusz do "Prawdziwego bólu". Eisenberg wystąpił też w jednej z ról drugoplanowych. Z kolei jedną z producentek "Debiutu" jest Emma Stone, laureatka Oscara za "Biedne istoty" i "La La Land".

"Debiut": Fabuła

Mona, odkąd pamięta jest panią domu, żoną i matką. Kropka. Na jej własne ambicje, plany i marzenia nigdy nie było miejsca ani czasu. Teraz, gdy dzieci dorosły, a mąż poświęca się karierze, Mona postanawia zaskoczyć wszystkich i zrealizować swoje wielkie marzenie: zagrać w teatrze. Gdy udaje jej się zdobyć rolę w lokalnym teatrze, ekscentryczny reżyser nie ukrywa, że wybrał ją nie ze względu na oszałamiający talent, którego nie posiada, ale dlatego, że była jedyną kandydatką.

"Debiut" [trailer] materiały dystrybutora

Mona wpada w szalony wir teatralnego życia, próbując odnaleźć się w tej kolorowej ekipie. Choć wydaje się, że pasuje tu jak pięść do nosa, to wkrótce zacznie traktować teatralną trupę jak własną rodzinę. Ale jak wiadomo z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach…