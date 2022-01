Akcja "Zaułku koszmarów" rozgrywa się w latach trzydziestych XX wieku. Grany przez Bradleya Coopera Stan Charlisle, który trudni się naganianiem widzów do jarmarcznych bud pełnych dziwaków, chce od życia czegoś więcej. Ma przecież na tyle sprytu i ambicji, żeby oczyma wyobraźni widzieć już siebie u boku pięknej Molly w roli medium w jego własnym spektaklu - popisowym numerze wyłącznie dla bogatych klientów.



Musi tylko wcześniej pozbawić życia jednego pijaczka i zbałamucić wdowę po nim, by nauczyła go najlepszych numerów. Ale takie zagrywki bez skrupułów Stan ma we krwi odkąd okłamywał ojca, by kryć przed nim, że matka ma kochanka.



Bradley Cooper nago na ekranie

Po raz pierwszy w aktorskiej karierze Coopera, widzowie zobaczą go na ekranie kompletnie nagiego. Jego bohater zażywa kąpieli w wannie, a jego męskość widoczna jest pod wodą; w filmie znalazły się także erotyczne sceny między Cooperem a partnerującą mu w filmie Toni Colette.

Zdjęcie Bradley Cooper i Toni Collette w filmie "Zaułek koszmarów" / Kerry Hayes/Capital Pictures / East News

W rozmowie z dziennikarką Kim Masters w radiowej audycji "The Business" na antenie stacji KCRW, Cooper przyznał, że w dniu realizacji sceny kąpieli spędził na planie sześć godzin nago.



"Pamiętam, jak czytałem scenariusz i myślałem sobie: on jest jak dziecko w słoju z formaliną, to należy do jego historii" - przyznał Cooper. "Wciąż pamiętam ten dzień, kiedy przed ekipą byłem nago przez sześć godzin. To był też pierwszy dzień na planie Toni Collette" - dodał aktor.

Cooper nie jest jedynym hollywoodzkim aktorem, który w tym sezonie pokazał się na ekranie w stroju Adama. Benedict Cumberbatch w "Psich pazurach" widoczny jest na golasa podczas kąpieli w błocie.



W obu filmach penisy aktorów dostrzec można jedynie przez chwilę, ale nie da się nie zwrócić na nie uwagi. Pytanie: co z tym faktem zrobią członkowie Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej. Jak wylicza portal "Variety", w przeszłości kilku murowanych kandydatów do Oscara, którzy zaprezentowali się nago na ekranie, statuetki nie otrzymało.

"Klątwa penisa"

Najbardziej jaskrawy przykład to Michael Fassbender w filmie "Wstyd". Rola w tym filmie przysporzyła mu wielu zachwytów nie tylko ze względu na jego umiejętności aktorskie, ale i walory fizyczne. "Mógłbyś grać w golfa, trzymając obie ręce za plecami" - mówił o nim George Clooney, odbierając Złoty Glob za rolę w filmie "Spadkobiercy". Płynące zewsząd pochwały nie wystarczyły, Fassbender nie otrzymał nawet nominacji do Oscara.



Dwa razy na podobną niesprawiedliwość mógł skarżyć się też Harvey Keitel, który pokazał się w stroju Adama w filmach "Zły porucznik" i "Fortepian". Pierwszym z tych filmów miał dobre recenzje, a kreacja Keitela była jego zdecydowanie najmocniejszą stroną. Z kolei film Jane Campion został nominowany do Oscara w ośmiu kategoriach. Keitel nie otrzymał nawet nominacji.



Podobnych przypadków było więcej, ale Cumberbatch i Cooper nie są skazani na porażkę. Są bowiem aktorzy, którym udało się pokonać "klątwę penisa". Przykładem mogą być występy Viggo Mortensena we "Wschodnich obietnicach" i filmie "Captain Fantastic". W obydwu pokazał się nago i za obydwie te role był nominowany do Oscara.



