Zastąpi Ryana Goslinga w nowym filmie oscarowego duetu? Trwają negocjacje

Matt Damon z nowym projektem tuż po "Odysei"

Twórcy oscarowego hitu "Wszystko wszędzie naraz", Daniel Kwan i Daniel Scheinert, zaczynają tworzyć nowy projekt, a "Deadline" donosi, że główną jego gwiazdą ma być Matt Damon. Przypomnijmy, że aktor właśnie czeka na premierę spod skrzydeł Universal Pictures, z którym miałby ponownie współpracować. Mowa oczywiście o najnowszej superprodukcji Christophera Nolana - "Odyseja".

Matt Damon ma zastąpić w roli głównej Ryana Goslinga, który wcześniej był brany pod uwagę przy tym projekcie. Niestety - napięty grafik spowodował, że gwiazdor "Projektu Hail Mary" musiał zrezygnować z angażu.

Wstępny plan zakłada, że zdjęcia do nowego filmu mają rozpocząć się latem w Los Angeles, tuż po tym, jak Damon zakończy promocję "Odysei". Będzie to przedłużeniem intensywnej pracy nad filmem Nolana.

Szczegóły projektu pozostają owiane tajemnicą. Kwan, Scheinert i Jonathan Wang będą produkować film w ramach umowy swojej firmy Playgrounds z Universal.

Wiceprezes ds. rozwoju produkcji Sara Scott i dyrektor ds. rozwoju produkcji Jacqueline Garell będą nadzorować nowy projekt Danielsów dla Universal. Damona reprezentuje WME.

