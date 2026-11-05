Greta Gerwig podjęła współpracę z Netfliksem, by zekranizować nowe "Opowieści z Narnii". Reżyserka ma przenieść na ekran szósty tom popularnego cyklu, czyli "Siostrzeńca czarodzieja".

Gigant streamingowy nabył prawa do książek C.S. Lewisa w 2018 roku. Poprzednia seria filmów rozpoczęła się w 2005 roku filmem "Lew, czarownica i stara szafa". W nadchodzącej produkcji do kultowej roli Białej Czarownicy zatrudniono Emmę Mackey, która miała okazję współpracować już z reżyserką na planie "Barbie". Do obsady dołączyła również Carey Mulligan. Aktorka zagra bardzo chorą matkę Digory'ego, jednego z dwójki dzieci w nowej przygodzie. Z kolei Daniel Craig ma wcielić się w wujka Andrew.

Liam Neeson o Meryl Streep w roli Aslana

Meryl Streep udzieli głosu lwu Aslanowi, jednej z kluczowych postaci. Zmiana w dubbingu nie oznacza jednak zmiany płci samego bohatera. W materiałach promocyjnych lew przedstawiany jest w formie męskiej. Korekcie uległ za to wygląd postaci - na okładce magazynu Empire możemy dostrzec u słynnego lwa różnokolorowe tęczówki i pysk przypominający wielobarwną mozaikę.

W poprzednich filmach z serii głosu Aslanowi użyczał Liam Neeson. Aktor odniósł się do zmiany w jednym z ostatnich wywiadów. Nie krył zaskoczenia, gdy usłyszał, że jego następczynią została Meryl Streep.

"Przepraszam, ale to dla mnie nowość" - przyznał Neeson, gdy reporter ScreenRant wspomniał o nowej adaptacji książek C.S. Lewisa z serii "Opowieści z Narnii".

"Meryl gra Jezusa Chrystusa? Cóż, jeśli zamierzacie zrobić z Chrystusa kobietę, nie ma nikogo lepszego niż Meryl" - dodał.

Meryl Streep była wymarzoną kandydatką Grety Gerwig do tej roli. Reżyserka wyjaśniła, jakich cech szukała u aktorki, która miała użyczyć głosu Aslanowi.

"Szukałam kogoś, kto miałby w sobie głębię, ale nie był pretensjonalny. Kogoś, kto miałby w sobie powagę, lecz nie ponurą, nadętą postawę. Kogoś, kto potrafiłby wyrazić zarówno głębię i patos, jak i radość oraz zachwyt" - zdradziła Gerwig w rozmowie z magazynem "Empire".

"Chciałam znaleźć kogoś po siedemdziesiątce, żeby za tą osobą stała mądrość płynąca z doświadczenia, ale żeby miała też w sobie świeżą ciekawość, jak dziecko. I jednocześnie musiała to być jedna z największych aktorskich sław w historii. Ta lista nie jest długa" - dodała reżyserka.

"Opowieści z Narnii": kiedy premiera?

"Opowieści z Narnii" to pierwsza część nowej serii filmowej w reżyserii Grety Gerwig. Film będzie ekranizacją książki "Siostrzeniec czarodzieja". Trafi do kin 12 lutego 2027 roku, a 2 kwietnia będzie miał swoją premierę na Netfliksie.