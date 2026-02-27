Zaskoczyli fanów nowiną. Pragnie "naczyń, prania i gotowania razem"

Dove Cameron i Damiano David: zaręczyli się po trzech latach związku

Plotki o związku dwóch gwiazd show-biznesu pojawiły się już we wrześniu 2023 roku, kilkanaście tygodni po rozstaniu wokalisty z włoską modelką Girogią Soleri. Jednak jego nowa relacja nie była związana z rozpadem poprzedniego związku, jak zresztą David zaznaczał w wywiadach.

Cameron i Davida paparazzi wypatrzyli na plaży w Sydney, na spacerze w Nowym Jorku. Oficjalnie para ogłosiła swój związek w lutym 2024 roku, kiedy pojawili się razem na jednej z imprez przed rozdaniem nagród Grammy.

W wywiadzie z Cosmpolitan kilka miesięcy później Cameron opisała swojego partnera w samych superlatywach.

"Jest najlepszą osobą, którą spotkałam w życiu. Spędzisz z nim zaledwie dwie minuty i zdasz sobie sprawę, że jest najmilszym, najbardziej szczodrym, niewinnym człowiekiem. Jest piękną, wrażliwą duszą".

Na początku 2026 roku para podzieliła się szczęśliwą nowiną. W poście na Instagramie, w którym Cameron zamieściła kilka zdjęć pary, pojawiło się jedno, na którym pozuje z pierścionkiem zaręczynowym na palcu.

"Moja ulubiona część życia. Szczęśliwego Nowego Roku" - napisała artystka.

Dove Cameron i Damiano David: naczynia, pranie i gotowanie razem

To jednak nie wszystko. Na temat swoich zaręczyn Dove Cameron otworzyła się w programie The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Aktorka opowiedziała gospodarzowi, że David oświadczył się jej w domu, kiedy pakowała się na ich wspólny wyjazd do Australii.

Piosenkarz powiedział, iż chce "naczyń, prania i gotowania razem" i to jest życie, które wybiera. Aktorka oczywiście odpowiedziała 'tak'.

Obecnie Cameron Dove wciela się w główną bohaterkę serialu "56 dni" Prime Video.

"56 dni" przedstawia historię Olivera i Ciary, którzy po przypadkowym spotkaniu w supermarkecie zakochują się w sobie - szybko, intensywnie i niebezpiecznie. Serial, przeplatający intensywny dzień trwającego śledztwa z pokręconą historią romansu młodych kochanków, jest zarówno wyjątkową opowieścią kryminalną, jak i fascynującym, zmysłowym thrillerem psychologicznym.

Dove Cameron i Damiano David: powrót do domu jest piękną rzeczą

O pracy na planie i tęsknotą za partnerem Cameron opowiadała w wywiadzie z People.

"Kiedy rozpoczęłam zdjęcia, byłam z moim partnerem tylko przez osiem miesięcy, więc piękną rzeczą był powrót do domu każdego wieczora. Cieszyłam się, że nie jestem Ciarą".

"Dowiedziałam się, gdzie są moje limity jako aktorki. Nigdy wcześniej nie brałam udziału w takim projekcie. Było tyle rzeczy, które mnie przerażały albo wydawały się wielkimi wyzwaniami, kiedy czytałam scenariusz".

"Zwykle, kiedy kręcisz film lub serial telewizyjny, masz dwie lub trzy sceny, w których musisz bardzo się zanurzyć i dotrzeć do starej traumy, aby odpowiednio sportretować swoją bohaterkę. W tym serialu było ich kilkanaście".

