Zaskakujący sukces animacji! Wyniki filmu są lepsze, niż przypuszczano

Box Office: "Hopnięci" królują na wielkim ekranie

Pixar ma spore powody do radości. "Hopnięci" z łatwością uplasowali się na szczycie światowego box office'u. W miniony weekend najnowsza animacja studia zarobiła globalnie 88 milionów dolarów, w tym 46 mln w Stanach Zjednoczonych. Jest to ich największy sukces od czasu premiery "Coco" z 2017 roku.

Sprawa wygląda mniej ciekawie w przypadku "Panny młodej!" Maggie Gyllenhaal. Na chwilę obecną produkcja jest finansową klapą; w miniony weekend zarobiła jedynie 13 mln dolarów przy budżecie wynoszącym 80 mln. Produkcja zbiera także średnie recenzje, co z pewnością odstrasza potencjalnych widzów.

Nieco lepiej poradził sobie "Krzyk 7", który jest wyświetlany w kinach już drugi tydzień. W miniony weekend zarobił 17,3 milionów dolarów, a w sumie ma na koncie już około 150 mln zysku.

"Hopnięci" to jedyny tytuł spośród tych trzech, który może pochwalić się znakomitymi recenzjami. Na Rotten Tomatoes ma obecnie 94 procent pozytywnych opinii zarówno od krytyków, jak i widzów. Film otrzymał również ocenę "A " na stronie CinemaScore.

"Hopnięci": o czym opowiada nowa animacja?

A gdybyśmy tak mogli rozmawiać ze zwierzętami i rozumieli, co mówią? Nowy film Disneya i Pixara "Hopnięci" opowiada historię naukowców, którzy wynaleźli hopnozę - technologię przeszczepiania ludzkiej świadomości zwierzętopodobnym robotom w celu poznania świata prawdziwych zwierząt!

Miłośniczka zwierząt Malwina dostaje szansę skorzystania z tej przełomowej technologii. Pozwala jej ona wejść w skórę robotycznego bobra i komunikować się ze zwierzętami. Odkrywając tajemnice mieszkańców lasu, Malwina zaprzyjaźnia się z charyzmatycznym królem bobrów, Karolem, i stawia czoła poważnemu zagrożeniu ze strony ludzi.

Reżyserem filmu jest Daniel Chong, producentką Nicole Paradis Grindle, a autorem oryginalnej muzyki Mark Mothersbaugh. W polskiej wersji językowej będzie można usłyszeć: Alicję Bobruk, Pawła Aignera, Pawła Małaszyńskiego, Jarosława Boberka, Kingę Preis, Józefa Pawłowskiego i Olgę Sarzyńską.

