Zaskakujący hit Netfliksa. Od kilku dni nie ma sobie równych

Oprac.: Justyna Miś

Nowy thriller psychologiczny "Oskarżona" szturmem podbił Netfliksa. W ciągu zaledwie kilku dni po premierze wskoczył na pierwsze miejsce nie tylko w Polsce, ale także w ponad 20 krajach. Film opowiada o lekarce, która staje się celem publicznych oskarżeń.

"Oskarżona": o czym jest nowy film Netfliksa?

"Oskarżona" to hinduski thriller psychologiczny, w którym życie kobiety diametralnie się zmienia z powodu publicznych oskarżeń. Główna bohaterka, Dr. Geetika Sen, jest odnoszącą sukcesy lekarką. Jej kariera i życie osobiste wydają się być idealnie poukładane, aż do momentu zaskakującego oskarżenia o nadużycie w miejscu pracy. Zarzuty wywołują medialną burzę, a życie bohaterki rozpada się na małe kawałki.

    "Oskarżona" zaskakującym numerem 1 w Polsce i na świecie

    "Oskarżona" okazała się być ogromnym hitem giganta streamingowego. W ciągu zaledwie 5 dni od premiery film stał się numerem jeden na Netfliksie w Polsce i ponad 20 innych krajach.

    Opinie widzów są zróżnicowane: część chwali grę aktorską i poruszane tematy, inni uważają, że tempo narracji bywa wolne lub zakończenie nie jest wystarczająco satysfakcjonujące.

    Film w rankingu najpopularniejszych tytułów w Polsce w ostatnich dniach wyprzedził m.in. "Zatrzymać ogień" i "Bracia z przedmieść".

