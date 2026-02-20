"Aniołki Charliego". Historia serii

"Aniołki Charliego" były popularnym serialem emitowanym w latach 1976-1981. Opowiadały o trzech absolwentkach akademii policyjnej, które podejmują pracę w agencji detektywistycznej prowadzonej przez Charliego Townsenda. Przemawiający głosem Johna Forsythe'a mężczyzna nie jest nigdy widziany, a instrukcje przekazuje telefonicznie. W oryginalne aniołki wcieliły się Jaclyn Smith, Farrah Fawcett i Kate Jackson.

Seria doczekała się fabularnej kontynuacji w 2000 i 2003 roku. Forsythe znów użyczył swojego głosu Charliemu. W nowe aniołki wcieliły się Cameron Diaz, Drew Barrymore i Lucy Liu. Za kamerą stanął McG. Franczyza powróciła w 2019 roku za sprawą filmu Elizabeth Banks. Po śmierci Townsenda jego agencja doczekała się filii na całym świecie. Trójkę nowych bohaterek zagrały Naomi Scott, Kristen Stewart i Ella Balinska. Wydawało się, że seria dokonała żywota z powodu słabego wyniku w box-offisie. Jak się okazuje, tak się jednak nie stało.

Dawne "Aniołki Charliego" powrócą?

Według informacji podanych przez "The Hollywood Reporter" Sony zleciło napisanie scenariusza nowej odsłony "Aniołków Charliego" Pete'owi Chiarelliemu. W przeszłości pracował on nad fabułami "Narzeczonego mimo woli" oraz "Bajecznie bogatych Azjatów".

Jak poinformował insider Jeff Snider, gwiazdy filmów McG mają wrócić w nowym filmie. Nie ujawnił, jak duża będzie rola Barrymore, Diaz i Liu. Chiarelli ma także zastanawiać się nad powrotem Demi Moore. Nominowana do Oscara za "Substancję" aktorka zagrała antagonistkę w "Aniołkach Charliego: Zawrotnej szybkości" z 2003 roku. Co prawda jej postać zginęła w finale, ale scenarzyści radzili sobie z większymi niedogodnościami.

Rewelacja Nitera nie zostały potwierdzone przez wytwórnię Sony.