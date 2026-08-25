Zarobił miliardy i wciąż mu mało. Niedługo zatopi "Titanica"

Nagrodzony 11 Oscarami "Titanic" zarobił na całym świecie 2,258 miliarda dolarów. Do sukcesu "Avatara" (2,923 miliarda dolarów), także wyreżyserowanego przez Camerona, był on najbardziej dochodową produkcją w historii. Później wyprzedziły go jeszcze dwa filmy: "Avengers: Koniec gry" (2,797 miliarda dolarów) oraz "Avatar: Ogień i popiół" (2,334 miliarda dolarów).

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" wszedł na ekrany kin 31 lipca 2026 roku. Od tego czasu produkcja zarobiła imponujące 2,22 miliarda dolarów na całym świecie. Tylko w ostatni weekend na jego konto wpłynęło 109 milionów dolarów, z czego 39 milionów pochodziło z rynku amerykańskiego. Wydaje się, że do końca tego tygodnia nowe przygody Pająka prześcigną "Titanica" w światowym box-offisie.

Warto przypomnieć, że gdy w 2019 roku "Avengers: Koniec gry" przebili wynik hitu z 1997 roku, Cameron zareagował w żartobliwy sposób. Zamieścił w mediach społecznościowych grafikę przedstawiającą logo superbohaterskiej drużyny i statek, który tonie po zderzeniu z nim. "Góra lodowa zatopiła prawdziwego Titanica. By zatopić mojego, potrzebni byli Avengers". Następnie pogratulował twórcom filmu, przede wszystkim producentowi Kevinowi Feige'emu.

Ile zarobi film "Avengers: Doomsday"?

Do końca roku może dojść do jeszcze większych zmian w zestawieniu najlepiej zarabiających filmów w historii. 25 września do kin wraca "Koniec gry". Czas pokaże, czy pozwoli mu to przejąć tytuł najbardziej dochodowej produkcji. Z kolei 18 grudnia do kin wchodzi nowa odsłona "Avengers" o podtytule "Doomsday". Analitycy przewidują, że może ona zarobić w swój pierwszy weekend nawet miliard dolarów.