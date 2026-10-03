Zaprzeczali przez 40 lat. W końcu przyznali się do romansu

Douglas i Turner spotkali się w 1984 roku na planie komedii przygodowej "Miłość, szmaragd i krokodyl" Roberta Zemeckisa. Opowiadała ona o pisarce romansów Joan Wilder (Turner), która wyrusza do Kolumbii, by uratować swą porwaną dla okupu siostrę. Pomaga jej Jack Colton (Douglas), mieszkający w Ameryce Południowej poszukiwacz przygód, który marzy o zakupie łodzi i opłynięciu całego świata.

Aktorzy zaprzeczali plotkom o romansie

Aktor był wówczas w związku małżeńskim z Diandrą Luker. Nie było tajemnicą, że ich relacja przechodziła kryzys. "Myślę, że mogliśmy się w sobie zakochać" - mówiła o swoim ekranowym partnerze Turner w rozmowie z "Guardianem". "Jednak wtedy Diandra przyleciała na plan i dała znać, że Michael nie jest wolny. I tak się to skończyło, bo nie chciałam wchodzić w środek czyjegoś związku. Przyznaję jednak, napięcie między nami było pyszne". Gdy przeprowadzająca wywiad Ann Lee dopytywała, jak blisko byli ze sobą aktorzy, Turner odpowiedziała jej krótko: "to nie twój interes".

Później Douglas i Turner zagrali razem w kontynuacji filmu Zemeckisa, "Klejnocie Nilu" z 1985 roku, a także "Wojnie państwa Rose" z 1989 roku i trzecim sezonie serialu "The Kominsky Method" z 2021 roku. Przez cały czas przekonywali, że nigdy nie mieli ze sobą romansu.

Kathleen Turner i Michael Douglas w filmie "Klejnot Nilu" Mary Evans/All Film Archive/20 Century Fox East News

Michael Douglas ujawnia prawdę o relacji z Kathleen Turner

"Chemia, którą miałem z Kathleen Turner, była tak silna, że widzowie byli przez lata pewni, iż mieliśmy romans w czasie zdjęć. Oboje zaprzeczaliśmy [...]. Oficjalna wersja brzmiała tak: mieliśmy niesamowitą chemię. Tak, oboje, jak ujęła to Kathleen, jesteśmy kiepscy we flirtowaniu i tak, oboje coś czuliśmy, ale do niczego nie doszło" - napisał Douglas w swojej autobiografii. "To wszystko było kłamstwem".

Dwukrotny zdobywca Oscara przyznał, że "stracił głowę dla Turner" i był nią oczarowany. "Najpierw byliśmy przyjaciółmi, potem współpracownikami, a na koniec kochankami". Zaznaczył, że oboje ukrywali swój romans na planie "Miłości, szmaragdu i krokodyla". Nikt o nim nie wiedział, nawet Zemeckis i partnerujący im na ekranie Danny DeVito.

Douglas przyznał, że romans skończył się, gdy Luker zjawiła się na planie. Podejrzewała, że między gwiazdami do czegoś doszło. "Kathleen nie chciała się wtrącać w nasze sprawy" - napisał.

Kathleen Turner o romansie z Michaelem Douglasem

Aktor zaznaczył, że poprosił swoją ekranową partnerkę o pozwolenie na ujawnienie ich romansu. Portal People poprosił Turner o komentarz. "Rany boskie, taka wielka wrzawa o coś sprzed 40 lat. Kocham Michaela i czekam na książkę" - przekazała aktorka.