Zapomniany film Ridleya Scotta trafił na HBO Max. To prawdziwa perełka

Mary Kosiarz

Oprac.: Mary Kosiarz

Ridley Scott na przestrzeni kilku dekad dostarczył nam wielkie hity współczesnego Hollywood, takie jak uwielbiany "Gladiator" czy przełomowy "Obcy - ósmy pasażer Nostromo". W 2021 roku słynny brytyjski reżyser stanął za kamerą widowiska, które mimo świetnych not krytyków, nie zapadło w pamięć widowni. Teraz tytuł trafił na HBO Max.

Kadr z filmu Ostatni pojedynek, na którym kobieta w średniowiecznym stroju siedzi na koniu w otoczeniu grupy ludzi.
Kadr z filmu "Ostatni pojedynek"20th Century-Fox materiały prasowe

Zapomniany film Ridleya Scotta trafił na HBO Max

"Ostatni pojedynek", bo właśnie o tej zapomnianej perełce mowa, powstał w 2021 roku w koprodukcji amerykańsko-brytyjskiej. Za kamerą stanął Ridley Scott, a nad scenariuszem pracowali Nicole Holofcener, Matt Damon i Ben Affleck. Główną inspiracją do opowiedzenia tej porywającej historii była powieść Erica Jagera pod tym samym tytułem.

Fabuła "Ostatniego pojedynku" przenosi nas do XIV-wiecznej Francji. Ta historyczna epopeja opowiedziana jest z perspektywy trójki głównych bohaterów - rycerza Jeana de Carrouges (Matt Damon), jego żony Marguerite de Carrouges (Jodie Comer) oraz giermka Jacquesa le Gris (Adam Driver).

Wiodącym wątkiem filmu jest legendarny pojedynek na śmierć i życie między dawnymi przyjaciółmi, który - według licznych materiałów źródłowych - był ostatnią zarejestrowaną tego typu walką. Jean wyzywa swojego kompana w momencie, gdy jego żona oskarża bohatera granego przez Adama Drivera o to, że ten ją wykorzystał.

Zobacz również:

Bartłomiej Deklewa jako Adam Małysz
Wiadomości

Wszyscy pamiętamy, jak latał. Teraz dowiemy się, jak oderwał się od ziemi

Krystian Zając
Krystian Zając

To gratka dla fanów kina historycznego. "Ostatni pojedynek" już dostępny

Scottowi świetnie udaje się ująć brutalność tamtych czasów, nieubłagany wymiar sprawiedliwości, rycerską etykietę i pozycję kobiet, które były zmuszone podporządkować się rozkazom mężczyzn. To właśnie perspektywa Marguerite jest jednym z najważniejszych elementów filmu, który pokazuje odważną, silną i nieustraszoną walkę kobiety o samostanowienie i zerwanie z patriarchalnego kagańca.

"Ostatni pojedynek" to mroczna, niepokojąca, trzymająca w napięciu opowieść o wojnie, zemście i wierności ideałom, która z pewnością będzie gratką dla fanów kina historycznego.

Zobacz również:

Connie Nielsen w filmie "Gladiator"
Wiadomości

Polsat pokaże dzisiaj epicki film, który zdobył aż 5 Oscarów

Justyna Miś
Justyna Miś

Niestety, mimo gwiazdorskiej obsady i niebanalnej tematyki filmowi nie udało się przyciągnąć do kin tylu widzów, by mogło to zapewnić twórcom większe zyski. Przy budżecie szacowanym na 100 milionów dolarów, box-office wyniósł zaledwie 30,5 miliona dolarów, co czyni "Ostatni pojedynek" jedną z największych finansowych wpadek w karierze brytyjskiego reżysera. W dużej mierze przyczynił się do niej kryzys frekwencyjny spowodowany pandemią COVID-19, który mocno dał w kość nawet najsławniejszym filmowcom.

Teraz produkcja otrzymała jednak drugą szansę. "Ostatni pojedynek", dotychczas dostępny na platformie Disney+, właśnie zadebiutował w ofercie HBO Max.

17. Festiwal Kamera Akcja. Nominowana do Oscara Laia Casanovas o pracy nad "Sirat"INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze