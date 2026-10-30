Zapomniany film Ridleya Scotta trafił na HBO Max. To prawdziwa perełka

Zapomniany film Ridleya Scotta trafił na HBO Max

"Ostatni pojedynek", bo właśnie o tej zapomnianej perełce mowa, powstał w 2021 roku w koprodukcji amerykańsko-brytyjskiej. Za kamerą stanął Ridley Scott, a nad scenariuszem pracowali Nicole Holofcener, Matt Damon i Ben Affleck. Główną inspiracją do opowiedzenia tej porywającej historii była powieść Erica Jagera pod tym samym tytułem.

Fabuła "Ostatniego pojedynku" przenosi nas do XIV-wiecznej Francji. Ta historyczna epopeja opowiedziana jest z perspektywy trójki głównych bohaterów - rycerza Jeana de Carrouges (Matt Damon), jego żony Marguerite de Carrouges (Jodie Comer) oraz giermka Jacquesa le Gris (Adam Driver).

Wiodącym wątkiem filmu jest legendarny pojedynek na śmierć i życie między dawnymi przyjaciółmi, który - według licznych materiałów źródłowych - był ostatnią zarejestrowaną tego typu walką. Jean wyzywa swojego kompana w momencie, gdy jego żona oskarża bohatera granego przez Adama Drivera o to, że ten ją wykorzystał.

To gratka dla fanów kina historycznego. "Ostatni pojedynek" już dostępny

Scottowi świetnie udaje się ująć brutalność tamtych czasów, nieubłagany wymiar sprawiedliwości, rycerską etykietę i pozycję kobiet, które były zmuszone podporządkować się rozkazom mężczyzn. To właśnie perspektywa Marguerite jest jednym z najważniejszych elementów filmu, który pokazuje odważną, silną i nieustraszoną walkę kobiety o samostanowienie i zerwanie z patriarchalnego kagańca.

"Ostatni pojedynek" to mroczna, niepokojąca, trzymająca w napięciu opowieść o wojnie, zemście i wierności ideałom, która z pewnością będzie gratką dla fanów kina historycznego.

Niestety, mimo gwiazdorskiej obsady i niebanalnej tematyki filmowi nie udało się przyciągnąć do kin tylu widzów, by mogło to zapewnić twórcom większe zyski. Przy budżecie szacowanym na 100 milionów dolarów, box-office wyniósł zaledwie 30,5 miliona dolarów, co czyni "Ostatni pojedynek" jedną z największych finansowych wpadek w karierze brytyjskiego reżysera. W dużej mierze przyczynił się do niej kryzys frekwencyjny spowodowany pandemią COVID-19, który mocno dał w kość nawet najsławniejszym filmowcom.

Teraz produkcja otrzymała jednak drugą szansę. "Ostatni pojedynek", dotychczas dostępny na platformie Disney+, właśnie zadebiutował w ofercie HBO Max.