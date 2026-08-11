Zapomniana komedia z lat 80. na Netfliksie. Kiedyś była hitem

Filmowa perełka z lat 80. na Netfliksie

"Cztery pory roku" z 1981 roku powstały z inicjatywy amerykańskiego aktora, gwiazdora sitcomu "M*A*S*H" Alana Aldy, który wyreżyserował film i napisał jego scenariusz. Artysta zagrał w nim również główną rolę.

Tytuł filmu nawiązuje do cyklu koncertów skrzypcowych Antonio Vivaldiego, którego fragmenty znalazły się w ścieżce dźwiękowej filmu. Do współpracy nad swoim autorskim dziełem Alda zaprosił Carol Burnett, Ritę Moreno, Lena Cariou, Sany Dennis, Jacka Westona, Bess Armstrong oraz swoją córkę, Beatrice.

"Cztery pory roku": fabuła i bohaterowie filmu

"Cztery pory roku" to historia trzech małżeństw po czterdziestce, które organizują wspólnie cykliczne spotkania dla podtrzymania więzi. W rzeczywistości jednak obgadują się za plecami, nie okazują sobie szczerego wsparcia i mają kompletnie różne spojrzenie na związek, miłość czy rozstania.

Wraz z upływem pór roku pary zaliczają życiowe wzloty i upadki. Podczas jednego z wypadów Nick (Len Cariou) zwierza się Jackowi (Alan Alda), że jego związek z Anne (Sandy Dennis) przeżywa kryzys. Mężczyzna chce odejść od żony dla znacznie młodszej kobiety. Przyjaciel odradza mu ten ruch, twierdząc, że postępuje nielojalnie wobec swojej partnerki. Cała reszta również jest w zszokowana tym, jak łatwo Nick przekreśla ponad dwie dekady spędzone u boku Anne.

Film świetnie pokazuje dynamikę między postaciami, które - choć powinny być dla siebie wsparciem - często wykazują empatię tylko wtedy, gdy zadziała to na ich korzyść.

"Cztery pory roku" przyciągnęły widzów do kin i okazały się komercyjnym sukcesem. Pokazuje to chociażby imponujący dochód z biletów - film wyprodukowany za zaledwie 6,5 miliona dolarów zarobił ponad 50 milionów dolarów, lądując w dziesiątce najbardziej dochodowych produkcji 1981 roku.

Film jest dostępny na platformie od wtorku 11 sierpnia.

"Cztery pory roku": serial inspirowany słynnym filmem

Miłośników opowieści o skomplikowanych relacjach rodzinnych, wieloletnich przyjaźniach i dojrzałych związkach wystawianych na próbę, z pewnością zainteresuje zapewne serialowa wersja "Czterech pór roku", której realizacji podjął się Netflix.

Produkcja zadebiutowała na platformie w 2025 roku i obecnie liczy dwa sezony. W głównych rolach występują: Tina Fey (która jest jednocześnie reżyserką), Steve Carell, Colman Domingo, Will Forte, Kerri Kenney, Erika Henningsen i Marco Calvani.

W serialu Netfliksa pary są nieco starsze (zbliżają się do pięćdziesiątki), a fabuła nie toczy się wyłącznie wokół rozpadu jednego związku, a przygląda się różnym obliczom także i pozostałych relacji.

Całość liczy 16 odcinków (po osiem na sezon). Produkcja, podobnie jak jej filmowy pierwowzór, jest dostępna na Netfliksie.



