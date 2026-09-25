Zanim poznała go cała Polska. Nowa zapowiedź filmu o Adamie Małyszu

To opowieść, która odsłania kulisy jego drogi na szczyt - pełnej wyzwań, rozterek i decyzji, które mogły zakończyć karierę polskiej legendy, zanim ta na dobre się rozpoczęła. Dokładnie w styczniu 2026 roku minęło 25 lat od przełomowego zwycięstwa Adama Małysza w Turnieju Czterech Skoczni, które zapoczątkowało szaloną "małyszomanię" w całym kraju. Teraz ta historia przenosi się na wielki ekran.

Zanim wybuchła "małyszomania"

Akcja filmu "Adam" rozgrywa się w czasach, zanim skoki narciarskie stały się zimowym sportem narodowym, a nazwisko Małysza rozgrzewało miliony Polaków. To intymna opowieść o młodym sportowcu z Wisły, który zmierza się z gigantyczną presją, zwątpieniem i odpowiedzialnością - nie tylko na samej skoczni, lecz także w trudnym życiu prywatnym.

Do sieci właśnie trafił pierwszy teaser produkcji, dając widzom przedsmak tego, co czeka ich w kinach.

Sam bohater tej historii nie ukrywa, że scenariusz jest mu niezwykle bliski:

"Skoki narciarskie to nie tylko to, co widać w telewizyjnych transmisjach. To również presja, wyzwania, chwile samotności oraz momenty, w których wszystko zależy od jednej decyzji. Ten film dotyka właśnie tej niewidocznej strony. To właśnie moja historia. Scenariusz jest mi bliski i czuję, że oddaje ją uczciwie" - przekazał w oficjalnym komunikacie Adam Małysz.

W rolę mistrza wciela się Bartłomiej Deklewa - jeden z najciekawszych aktorów młodego pokolenia, znany m.in. z występów w filmach "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" czy "Światłoczuła", a także serialu "Absolutni debiutanci". Za reżyserię odpowiada Tomasz Matuszczak.

"To historia o dojrzewaniu i o człowieku z krwi i kości, który potrafi się zgubić, ale nie przestaje iść dalej. Chcę, żeby film był szczery, bliski codzienności i realiom Polski końca lat dziewięćdziesiątych" - zapowiada reżyser.

Zdjęcia do produkcji trwały trzy miesiące m.in. w Warszawie, niemieckim Oberstdorfie, Szczyrku oraz Wiśle.

Na efekt ostateczny będziemy musieli jeszcze chwilę poczekać - film zadebiutuje w kinach w 2027 roku.