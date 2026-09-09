Gwyneth Paltrow i Brad Pitt: hollywoodzka historia miłosna

Ona była początkującą aktorką, on miał za sobą udział w kinowych hitach i status bożyszcza Hollywood. Gwyneth Paltrow i Brad Pitt poznali się w 1994 roku na planie kultowego thrillera Davida Finchera "Siedem" i z miejsca się w sobie zakochali.

Gwyneth zdążyła się już wtedy pokazać w Mieście Aniołów w kilku ciepło przyjętych produkcjach, jednak dopiero druga połowa lat 90., którą spędziła, umawiając się z Pittem, okazała się szczytowym okresem w jej karierze. Aktorka bynajmniej nie odcinała kuponów od sukcesów swojego partnera. Mimo to zainteresowanie fotoreporterów skupiało się przede wszystkim na ich miłości.

Jak przyznała w niedawnym wywiadzie Paltrow, ona i Pitt zakochali się w sobie "od pierwszego wejrzenia".

"Był w tym jakiś bardzo ekscytujący aspekt. Ja byłam bardzo młoda, a on był już wtedy gwiazdą filmową" - powiedziała, goszcząc w podcaście "Friends Keep Secrets".

Różnica wieku i nieprzychylność prasy

Gdy zaczęli się spotykać, aktorka miała 22 lata, a gwiazdor "Fight Clubu" - 31. Spora różnica wieku była tematem, który prawdziwie elektryzował wówczas amerykańską prasę. Aktorkę posądzano o budowanie kariery na medialnym związku, a Pitta o wykorzystywanie młodej, raczkującej hollywoodzkiej gwiazdy.

Paltrow i Pitt za nic mieli sobie jednak przykre nagłówki tabloidów. W 1996 roku para ogłosiła nawet zaręczyny. Niestety, ich związek, opisywany przez Paltrow jako "fantazja, która wkroczyła do rzeczywistości", nie przetrwał tej próby.

W czerwcu 1997 roku ich romantyczna relacja dobiegła końca. Nie oznaczało to jednak całkowitego zerwania kontaktów. Byli partnerzy pozostają ze sobą w dobrych stosunkach i do dziś mówią o sobie, że są przyjaciółmi.

Głośne rozstanie było dla niej traumą. Dziś czuje ulgę

53-letnia dziś aktorka gorzko wspomina okres rozstania i przyznaje, że była "całkowicie załamana". Choć magiczna relacja z Pittem wiele ją nauczyła, zdecydowała się zerwać zaręczyny, bo w tamtym momencie nie czuła się jeszcze gotowa na ślub. Jak przyznała w podcaście, medialne zainteresowanie tematem sprawiło, że jeszcze ciężej było jej pogodzić się z utratą miłości.

"Myślę, że prasa i wszystko, co się z tym wiąże, sprawiło, że przypominało to koniec świata. Musiałam dźwignąć to fałszywe poczucie bycia ważnym elementem kultury, ten dodatkowy ciężar i ten dodatkowy wstyd, że nam się nie udało" - mówiła.

Zarówno Pitt, jak i Paltrow, po latach odnaleźli szczęście w miłości, nawet kilkukrotnie. Aktor był mężem Jennifer Aniston i Angeliny Jolie, a dziś pozostaje w związku z projektantką biżuterii Ines de Ramon. Po rozstaniu z Pittem Gwyneth spotykała się m.in. z Benem Affleckiem i Luke'iem Wilsonem. W latach 2003-2016 była żoną lidera zespołu Coldplay Chrisa Martina, z którym ma dwójkę dzieci. W 2018 roku wzięła ślub z producentem filmowym, Bradem Falchukiem.