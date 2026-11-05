"The Idiots" opowiada o Fiodorze i Annie, którzy są w podróży poślubnej po Europie. Wyjazd przedłuża się, a małżonkowie mierzą się z przeciwnościami losu. W międzyczasie mężczyzna przygotowuje się do napisania swojego arcydzieła.

Film zadebiutował we wrześniu 2026 roku na Telluride Film Festival w Kolorado. Następnie pokazywano go na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto i BFI London Film Festival. W Toruniu odbędzie się polska premiera "The Idiots".

Twórcy "The Idiots"

Małgorzata Szumowska jest jedną z najbardziej uznanych polskich reżyserek. Jest laureatką między innymi Złotych Lwów na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za "Body/Ciało", czterech Orłów, Polskich Nagród Filmowych, oraz dwóch Srebrnych Niedźwiedzi na festiwalu w Berlinie: za reżyserię "Body/Ciało" i scenariusz "Twarzy".

"The Idiots" będzie jej czwartym wspólnym projektem reżyserskim z operatorem Michałem Englertem. Poprzednio zrealizowali razem "Kobietę z...", "All Inclusive" i "Ciało wojny".

Aimee Lou Wood to brytyjska aktorka, której popularność przyniosły występy w serialach "Sex Education" i "Biały Lotos". Johnny Flynn zagrał między innymi w "Ripleyu" i "Strefie gangsterów". W zbliżającym się "Harrym Potterze" wcielił się w Lucjusza Malfoya.

Kiedy odbędzie się polska premiera "The Idiots"?

34. Międzynarodowy Festiwal Filmowy ToruńCAMERIMAGE odbędzie się w dniach 7-14 listopada 2026 roku w Toruniu. Pokaz "The Idiots" zaplanowano na 12 listopada o godz. 20. Po seansie twórcy wezmą udział w sesji Q&A, podczas której zdradzą kulisy filmu.