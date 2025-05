Zagrała w scenie akcji, będąc w ciąży. Nie chciała pomocy kaskadera

"Mission: Impossible - The Final Reckoning": zagrała w scenie akcji będąc w ciąży

Wcielająca się w postać Grace Hayley Atwell zdradziła, że była w ósmym miesiącu ciąży podczas realizacji dokrętek do jednej ze scen akcji w najnowszej części filmowego cyklu "Mission: Impossible".

"Wracaliśmy do tej sceny kilka razy (...)" - mówiła Atwell w programie The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. "Jestem tutaj w ósmym miesiącu ciąży. Poważnie. Wszyscy świetnie się mną opiekowali i mnie wspierali. Mówili: 'usiądź, zrobi to za ciebie kaskader’. A ja na to: ‘nie! Pracowałam ciężko, pozwólcie mi zagrać’.

"Mission: Impossible - The Final Reckoning": kim jest Hayley Atwell?

Brytyjska aktorka jest znana z takich produkcji jak "Księżna", "Filary Ziemi", "Czarne lustro" największą popularność zdobyła dzięki roli Peggy Carter w pierwszej części przygód Kapitana Ameryki.

Później pojawiła się w dedykowanym agentce serialu "Agentka Carter" (nakręcono dwa sezony)", "Kapitanie Ameryce: Zimowym żołnierzu", serialach "The Conviction" oraz "Criminal: Wielka Brytania", a w zeszłym roku widzieliśmy ją w siódmej odsłonie "Mission: Impossible". Warto przypomnieć, że w 2024 r. na Netfliksie zadebiutował serial animowany o przygodach Lary Croft (produkcja została wznowiona już na drugi sezon). Głosu głównej bohaterce użyczyła właśnie Atwell.

"Mission: Impossible - The Final Reckoning": O czym opowiada film?

"The Final Reckoning" to ósma odsłona serii "Mission: Impossible". Fabuła będzie kontynuowała poszukiwania przez Ethana Hunta (Tom Cruise) i jego zespół sztucznej inteligencji o nazwie "The Entity". Po drodze agent znów zmierzy się z Gabrielem (Esai Morales), wrogiem z przeszłości, który odpowiada za śmierć bliskiej mu osoby.

W filmie wystąpili także Simon Pegg, Ving Rhames, Hayley Atwell, Vanessa Kirby, Pom Klementieff, Shea Whigham, Henry Czerny, Angela Bassett, Janet McTeer, Holt McCallany i Nick Offerman. Za kamera stanął Christopher McQuarrie, który napisał scenariusz razem z Erikiem Jendresenem.