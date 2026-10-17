Zagrała Nel w ekranizacji "W pustyni i w puszczy". Czym dziś się zajmuje?

Patrycja Otfinowska

Oprac.: Patrycja Otfinowska

Miliony widzów pamiętają ją jako małą, uroczą Nel z kultowej adaptacji powieści Henryka Sienkiewicza. Po wielkim sukcesie na kinowym ekranie mała gwiazda podjęła zaskakującą decyzję i zniknęła z pierwszych stron gazet. Jak potoczyły się jej losy?

Monika Rosca jako Nel i Tomasz Mędrzak jako Staś w ekranizacji 'W pustyni i w puszczy'
Monika Rosca (Nel) i Tomasz Mędrzak (Staś)EAST NEWS/POLFILM

Premiera ekranizacji "W pustyni i w puszczy" uczyniła z niej jedną z najpopularniejszych dziecięcych gwiazd w Polsce. Rola rezolutnej Nel u boku Stasia przyniosła jej ogromną sympatię widzów, rozgłos i otwarte drzwi do wielkiej kariery aktorskiej. Choć wróżono jej spektakularne sukcesy na planach filmowych, dziewczynka podjęła zaskakującą decyzję - zamiast błysku fleszy wybrała całkowicie inną, wymagającą niezwykłej dyscypliny ścieżkę.

"Wróciłam do fortepianu i ćwiczyłam"

Przygoda na planie filmowym pozostała dla niej bezcennym wspomnieniem, jednak to muzyka okazała się jej największą miłością i prawdziwym powołaniem. Po zakończeniu zdjęć bez żalu pożegnała się na jakiś czas z show-biznesem i z pokorą wróciła do codziennych, wielogodzinnych ćwiczeń.

"Grając Nel, przeżyłam fantastyczną przygodę, jakiej inaczej nigdy bym nie doświadczyła. Po zdjęciach wróciłam jednak do fortepianu i ćwiczyłam" - wspominała po latach w rozmowie z "TeleTygodniem".

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Wytrwałość i sumienna praca przyniosły spektakularne efekty. Dziś dawna odtwórczyni roli Nel jest uznaną i wybitną pianistką, która koncertuje w najsłynniejszych salach na całym świecie, zachwycając międzynarodową publiczność i krytyków.

Na swoim koncie ma prestiżowe nagrody i tytuły laureatki w najważniejszych konkursach muzycznych, m.in.: Konkursie Rina Sala Gallo w Monzie we Włoszech, Konkursie Pianistów i Wokalistów im. Marii Callas w Atenach, Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Kameralnej,Konkursie Pianistycznym im. Miłosza Magina w Paryżu.


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