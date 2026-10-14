Sequel "The Social Network" nie radzi sobie w kinach

Już wiemy, że "The Social Reckoning" to jedna z największych finansowych wpadek ostatnich lat. Po gigantycznym sukcesie "The Social Network" Davida Finchera, określanego jako jeden z najważniejszych filmów XXI wieku, jego sequel w reżyserii Aarona Sorkina zbiera mieszane opinie krytyków i kiepsko radzi sobie w kinach.

Kontynuacja historii Marka Zuckerberga powstała w zupełnie innym składzie niż jej filmowy poprzednik. Tym razem stery reżyserskie przejął Aaron Sorkin, autor scenariusza do "The Social Network", który zastąpił Finchera zajętego kręceniem "Dalszych perypetii Cliffa Bootha". Spore zmiany zadziały się również w samej obsadzie filmu - zamiast Jessego Eisenberga w rolę założyciela Facebooka wcielił się gwiazdor "Sukcesji", Jeremy Strong.

"The Social Reckoning" bez Jessego Eisenberga

Jak przyznał w jednym z wywiadów reżyser, długo starał się namówić aktora, by ten powrócił do swojej roli sprzed ponad dekady. Eisenberg konsekwentnie odmawiał jednak producentom, nawet gdy ci znacząco zaoferowali mu znacznie wyższe wynagrodzenie.

"To godne podziwu. Bardzo martwi się tym, by nie wychowywać dzieci w nadmiarze pieniędzy" - zdradził w rozmowie z Entertainment Weekly Sorkin.

Głos w sprawie swojej nieobecności w sequelu zabrał w końcu sam zainteresowany. Jesse Eisenberg udzielił wywiadu magazynowi Deadline, którego głównym tematem był jego kolejny film "Debiut" z Julianne Moore i Paulem Giamattim. Filmowiec podzielił się jednak kilkoma refleksjami na temat wyświetlanego w kinach "The Social Reckoning".

"Jeszcze go nie oglądałem. Dopiero co wszedł na ekrany… Ale mam na jego temat mnóstwo przemyśleń" - powiedział.

Aktor nie chciał wrócić do roli sprzed lat. "Nie chcę być jej twarzą"

"Uwielbiam ten scenariusz i uwielbiam Aarona Sorkina. Udział w pierwszym filmie był dla mnie wielkim zaszczytem. Po prostu nie chciałem znów być kojarzony z tym facetem ani spędzać roku w trasie promocyjnej na mówieniu o czymś, o czym nie mam pojęcia. Nie korzystam z tej platformy i sam nie interesuję się technologią. Po prostu nie chcę być jej twarzą. Ale jestem pewien, że film jest wspaniały" - tłumaczył.

Mimo ogromnej popularności i wielu wyróżnień, jakie powędrowały w stronę twórców "The Social Network", Jesse Eisenberg dziś nie chciałby ponownie wkroczyć do tego świata.

"Nigdy nie byłem częścią świata technologii - wbrew temu, co można by pomyśleć, patrząc na mnie z boku... Może wyglądam jak ktoś, kto spędza całe dnie przed komputerem albo telewizorem, ale w rzeczywistości tak nie jest" - dodał.

"The Social Reckoning" opowiada historię Frances Haugen (Mikey Madison) - byłej menedżerki produktu Facebooka, która w 2021 roku ujawniła tysiące tajnych dokumentów obciążających korporację. W rolę dziennikarza "Wall Street Journal" wcielił się znany z serialu "The Bear" Jeremy Allen White. Mimo szerokiej kampanii promocyjnej i gwiazdorskiej obsady, film Aarona Sorkina zalicza coraz większe finansowe straty. Z budżetem szacowanym na około 30 milionów dolarów, tytuł zarobił do tej pory niecałe dziesięć milionów.

"The Social Reckoning. W sieci konsekwencji" jest wyświetlany w polskich kinach od 9 października.