Himesh Patel w "Odysei" wciela się w postać Eurylochusa, drugiego dowódcy statku Odyseusza i jednocześnie jednego z najważniejszych członków jego załogi. Po obejrzeniu filmu Christophera Nolana wielu widzów może zastanawiać się, gdzie jeszcze występował Patel. Co ciekawe, wkrótce zobaczymy go w roli głównej w reboocie kultowego serialu.

Himesh Patel: kariera

Himesh Patel to brytyjski aktor pochodzenia gudżaracko-indyjskiego, urodzony 13 października 1990 roku w Anglii. Swoją karierę rozpoczął w telewizji. Przeszedł drogę od popularnej opery mydlanej do dużych hollywoodzkich produkcji, współpracując m.in. z takimi twórcami jak Danny Boyle i Christopher Nolan.

Pierwszym dużym przełomem w jego karierze była rola w kultowym serialu "EastEnders", który otworzył mu drzwi do szerszej rozpoznawalności. Patel wcielał się tam w Tamwara Masooda - inteligentnego, nieśmiałego i często niezręcznego syna rodziny Masoodów. Była to jego pierwsza znacząca rola aktorska. Przez prawie dekadę pozostawał jednym z głównych członków obsady, pojawiając się w ponad 500 odcinkach. Dla wielu brytyjskich widzów nadal pozostaje najbardziej kojarzony właśnie jako Tamwar z "EastEnders".

Międzynarodową karierę przyniosła mu główna rola w filmie "Yesterday" (2019) w reżyserii Danny'ego Boyle'a. Patel zagrał Jacka Malika, początkującego muzyka, który po tajemniczym wydarzeniu odkrywa, że jest jedyną osobą na świecie pamiętającą zespół The Beatles.

Rola w "Odysei" nie była pierwszym spotkaniem Patela z Nolanem. W wysokobudżetowym thrillerze science fiction "Tenet" widzowie mogli zobaczyć go jako Mahira, członka zespołu głównego bohatera granego przez Johna Davida Washingtona. Choć była to rola drugoplanowa, udział w produkcji jednego z najbardziej cenionych reżyserów współczesnego kina stał się kolejnym ważnym etapem w jego karierze.

Jedną z najlepiej ocenianych ról Patela jest Jeevan Chaudhary w serialu HBO "Stacja Jedenasta". Wcielił się tam w byłego fotografa i opiekuna młodej bohaterki w świecie dotkniętym globalną katastrofą. Z kolei w serialu komediowym "Franczyza" Patel zagrał Daniela Kumara, członka ekipy pracującej przy fikcyjnym filmie superbohaterskim. Produkcja w satyryczny sposób przedstawia kulisy wielkich hollywoodzkich produkcji.

"Enola Holmes 3" John Wilson Netflix

Fani kina przygodowego mogli zauważyć go także w serii "Enola Holmes", gdzie wcielił się w doktora Johna Watsona - jedną z najbardziej znanych postaci świata Sherlocka Holmesa.

Patel zagrał także w takich produkcjach jak: "Nie patrz w górę", "Czarne lustro" czy "Ewaluacja".

Himesh Patel w reboocie "Z Archiwum X"

Himesh Patel zagra jedną z głównych ról w reboocie serialu "Z Archiwum X". Nowa wersjaopowie o dwójce cenionych, lecz zupełnie różnych agentów FBI. Bohaterowie stworzą nieoczywisty duet, gdy trafią do dawno zamkniętej jednostki zajmującej się sprawami niewyjaśnionych zjawisk.

Ostatnio Patel zdradził, że pilotażowy odcinek nowego "Z Archiwum X" został już nakręcony. W podcaście "Happy Sad Confused" powiedział, że obecnie ekipa czeka na decyzję Hulu.

"To było naprawdę wyjątkowe doświadczenie i oczywiście czekamy teraz na decyzję" - przyznał Patel. "Mogę jedynie powiedzieć, że spędziłem przy tym projekcie fantastyczny czas".

Dodał również, że ma pełną świadomość, jak bardzo "Z Archiwum X" zaznaczyło się w historii telewizji.

"Dopiero wtedy naprawdę uświadamiasz sobie, jak wielka odpowiedzialność się z tym wiąże i jak potężną siłę ma to uniwersum" - powiedział.