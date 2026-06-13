Stellan Skarsgård: szwedzki aktor świętuje 75. urodziny

Stellan Skarsgård przyszedł na świat 13 czerwca 1951 roku. W wieku 16 lat zaczął pojawiać się w szwedzkiej telewizji. Wystąpił m.in. w popularnym serialu młodzieżowym "Bombi Bitt och jag", zdobywając popularność w całym kraju. Związał się także z Królewskim Teatrem Dramatycznym w Sztokholmie. Co ciekawe, kariera aktorska nigdy nie była jego marzeniem.

"Nie miałem zamiaru zostawać aktorem. Chciałem być dyplomatą. Marzyłem o podróżowaniu po świecie i szerzeniu pokoju wszędzie, gdzie się da" - ujawnił wywiadzie dla "W Magazine".

Co jakiś czas, z typowym dla siebie dystansem i humorem, odnosi się do wyboru ścieżki zawodowej. W ubiegłym roku powiedział podczas jednej z rozmów: "Wciąż nie wiem, kim zostanę, gdy dorosnę. Robię to dla przyjemności".

W latach 80. XX wieku otrzymywał angaże w amerykańskich produkcjach, między innymi "Niezwykłej lekkości bytu" na podstawie książki Milana Kundery. W "Polowaniu na Czerwony Październik" zagrał sowieckiego wojskowego, który otrzymuje zadanie zniszczenia tytułowej okrętu podwodnego.

Stellan Skarsgård: początki międzynarodowej kariery

Wśród wielkich reżyserów, z którymi Skarsgård pracował na przestrzeni lat, jest między innymi Ingmar Bergman. Aktor wystąpił w jego filmie telewizyjnym "Hustruskolan" z 1983 roku. Szwed niedawno zaskoczył szczerym wyznaniem o reżyserze.

"Mam skomplikowaną relację z Bergmanem, ponieważ nie był on miłym gościem. Był miłym reżyserem, ale wciąż można go potępić jako buca. Caravaggio pewnie też nim był, ale za to malował świetne obrazy" - mówił podczas spotkania z publicznością w Karlowych Warach w 2025 roku.

"Bergman był manipulatorem. [...] Ciągle go usprawiedliwiamy, ale mam wrażenie, że jego podejście do innych ludzi było dziwne. Uważał, że niektóre osoby nie są godne. Czułem, że nimi manipulował. Nie był miły" - kontynuował.

W 1996 roku Skarsgård po raz pierwszy współpracował z Larsem von Trierem w "Przełamując fale". Produkcja, choć wzbudzała kontrowersje, okazała się dla aktora przełomem na skalę międzynarodową. Później wystąpił jeszcze w jego czterech filmach i serialu "Królestwo".

Stellan Skarsgård: jak wybiera kolejne role?

Choć występuje w wielu artystycznych filmach, nie utrudnia mu to jednoczesnego grania w kinie popularnym. Przed laty wykreował postać naukowca Erika Selviga w Kinowym Uniwersum Marvela. Mogliśmy oglądać go między innymi w seriach "Thor" i "Avengers". Pojawił się także w cyklach "Piraci z Karaibów" (jako upiorny Bill Turner), "Mamma Mia!" (Bill Anderson) i "Diuna" (Baron Vladimir Harkonnen).

Colin Firth, Pierce Brosnan i Stellan Skarsgard na planie filmu "Mamma Mia!" Littlestar / Playtone/Collection Christophel/East News East News

"Staram się wybierać takie projekty, przy których mam frajdę. Dlatego się nie nudzę. Zagrałem w 150 filmach. I wciąż to uwielbiam" - wyznał w rozmowie z CBS News.

Na przestrzeni lat aktor zdobył kilka prestiżowych wyróżnień. W 1982 roku otrzymał Srebrnego Niedźwiedzia na festiwalu w Berlinie za "Prostodusznego mordercę". Rola w głośnym serialu HBO "Czarnobyl" przyniosła mu Złoty Glob i nominację do Emmy.

W 2025 roku odbyła się premiera "Wartości sentymentalnej" Joachima Triera; Skarsgård zagrał uznanego reżysera, który nie nakręcił nowego filmu od kilkunastu lat. Po głowie zaczyna mu chodzić pomysł na produkcję opartą na historii jego rodziny. Do występu stara się nakłonić swoją córkę. Aktor otrzymał za tę rolę Złoty Glob i Europejską Nagrodę Filmową. Był także nominowany do Oscara dla najlepszego aktora drugoplanowego. Choć zdaniem wielu był w tej kategorii faworytem, statuetka powędrowała do Seana Penna za "Jedną bitwę po drugiej".

Stellan Skarsgård: szóstka dzieci poszła w jego ślady

Skarsgård ma ósemkę dzieci z dwiema partnerkami. Szóstka jego pociech poszła w jego ślady. Największą karierę zrobili Alexander i Bill. Pierwszy jest gwiazdą serialu "Czysta krew" oraz laureatem Złotego Globu i Emmy za udział w "Wielkich kłamstewkach". Drugi zyskał sławę za sprawą roli klauna Pennywise'a w adaptacji powieści Stephena Kinga "To", a niedawno oglądaliśmy go w tytułowej roli w horrorze "Nosferatu".

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