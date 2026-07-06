"Iluzja 4": Jesse Eisenberg potwierdza swój udział

Jesse Eisenberg, znany z roli Marka Zuckerberga w "The Social Network" czy Davida z "Prawdziwego bólu", tęskni za graniem w serii "Iluzja". Uwielbiana przez fanów opowieść o Czterech Jeźdźcach, którzy swoimi magicznymi sztuczkami demaskują przestępców, jest jedną z ulubionych w karierze amerykańskiego aktora.

Artysta, który w ostatnim czasie realizuje się głównie jako reżyser, wyznał, że "nigdy nie czuł się szczęśliwszy" niż pracując na planie "Iluzji". W wywiadzie dla magazynu "The Wrap" Eisenberg zadeklarował chęć udziału w czwartej części filmowej sagi.

- Szczerze mówiąc, chciałbym zagrać w "Iluzji 4" bardziej, niż w czymkolwiek innym. Nigdy nie czułem się szczęśliwszy niż grając tę rolę - powiedział.

Jesse Eisenberg ma na swoim koncie mnóstwo projektów, które przyciągnęły do kin tłumy widzów i zdobyły uznanie krytyków - od genialnej biografii twórcy Facebooka "The Social Network" po komediową serię "Zombieland" z Woodym Harrelsonem i Emmą Stone. Z kolei w grudniu zaprezentuje amerykańskiej widowni swój kolejny autorski projekt pt. "The Debut" z Julianne Moore i Paulem Giamattim. Jednak to "Iluzja" zajmuje w jego sercu specjalne miejsce.

- Zazwyczaj gram osoby pogrążone w depresji, co mnie samego dołuje, ale grając tego pewnego siebie, aroganckiego magika, każdego dnia wychodzę z planu myślą: to było niesamowite. To jedyna postać, w której mogę stać pewnie i założyć ładniejszy strój. To moje najszczęśliwsze miejsce - mówił.

Popularna seria o ulicznych magikach dostanie kontynuację

Pierwsza część "Iluzji" zadebiutowała w kinach w 2013 roku. W filmie śledzimy losy czwórki najzdolniejszych iluzjonistów na świecie - J. Daniela Atlasa (Jesse Eisenberg), Henley Reves (Isla Fisher), Merritta McKinneya (Woody Harrelson) i Jacka Wildera (Dave Franco). Magików rekrutuje tajemnicza organizacja OKO, której celem jest zdemaskowanie niecnych zamiarów skorumpowanych biznesmenów i ujawnienie ich światu. Tropem iluzjonistów podążają funkcjonariusze FBI, którzy - jak z czasem się okazuje - mają z nimi wiele wspólnego.

Kolejne części "Iluzji" powstały w 2016 i 2025 roku. Wytwórnia Lionsgate potwierdziła powstanie czwartej odsłony sagi, choć nie zdradziła jeszcze daty premiery ani oficjalnej obsady filmu.