Zagrał w hicie Netfliksa i zniknął. Ujawnił, dlaczego zrobił przerwę od aktorstwa
Dacre Montgomery to aktor, który zyskał światową rozpoznawalność dzięki roli Billy'ego w "Stranger Things". Po wielkim sukcesie postanowił zrobić sobie przerwę od aktorstwa. Teraz powraca na ekrany, m.in. w głównej roli w horrorze "Opętani". W najnowszych wywiadach ujawnia, co się z nim działo przez ostatnie lata.
Dacre Montgomery urodził się 22 listopada 1994 r. w Perth w Australii. Jego matka jest Kanadyjką, a ojciec Nowozelandczykiem – oboje pracowali w branży filmowej. Na ekranie zadebiutował już w wieku dziewięciu lat. Sporą popularność przyniosła mu rola Czerwonego Wojownika w "Power Rangers" z 2017 roku. Od tamtej pory stale pojawia się w popularnych produkcjach.
W kolejnych latach publiczność mogła podziwiać aktora m.in. w komedii romantycznej "Galeria złamanych serc". Zagrał także jedną z drugoplanowych ról w "Elvisie" Baza Luhrmanna. Największy przełom w karierze przyszedł jednak, gdy wcielił się w postać Billy'ego Hargrove'a w "Stranger Things". Sam aktor wspominał, że rola w hicie Netfliksa była wymagająca emocjonalnie, a praca nad nią pozwoliła mu eksplorować zarówno mroczne, jak i wrażliwe aspekty ludzkiej psychiki.
Montgomery po sukcesie "Stranger Things" zrobił sobie dwuletnią przerwę od aktorstwa. W najnowszych wywiadach ujawnia, co się z nim działo przez ten czas.
"Myślę, że w przypadku 'Stranger Things' – podobnie jak z każdym innym dużym serialem na Netfliksie – jest tak, że z dnia na dzień traci się anonimowość. To było niesamowite i przytłaczające, połączenie wielu rzeczy, i czułem się naprawdę szczęśliwy i wdzięczny, że miałem taką możliwość. Dorastając, tak naprawdę chciałem pracować z [autorskimi] reżyserami przy filmach artystycznych i zbadać, jak daleko mogę się posunąć w zakresie rozwoju postaci i zakochać się w historiach. Kiedy pojawiło się "Stranger Things", poczułem, że popchnięto mnie w komercyjnym kierunku" - wyjaśnił w rozmowie z PEOPLE.
"Tego typu rzeczy wymagają czasu – aby zmienić kierunek kariery, która zmierzała w jednym kierunku. To wymaga czasu i nie mogę po prostu wygenerować historii, niesamowitej historii od niesamowitego reżysera przed moimi oczami. Obecnie czuję, że jestem w naprawdę bardzo dobrej sytuacji, mając przed sobą kilka świetnych filmów, które pasują do tego, gdzie chciałem być" - dodał.
Zdradził również, że choć zakończył pracę nad "Stranger Things", to teraz z zaciekawieniem śledzi finał serialu jako widz.
Dacre Montgomery po przerwie powrócił do aktorstwa z horrorem "Opętani", gdzie wystąpił w roli głównej u boku Vicky Krieps.
"Na planie tego filmu poczułem się tak mrocznie, jak nigdy dotąd w życiu, jakby wszystko co jasne i dobre zniknęło. Czułem się źle. Nie wiem, jak to opisać. To było coś, czego nigdy wcześniej nie doświadczyłem. Coś innego, ponadzmysłowego, co może całkowicie ogarnąć cię w danej chwili" - przyznał.
O czym są "Opętani"? Porzucony w dzieciństwie Jack wyrusza do odległej Nowej Zelandii, aby wziąć udział w pogrzebie swojej matki. Na miejscu spotyka pogrążoną w żałobie wdowę Jill. Poszukiwania odpowiedzi stają się szczególnie niebezpieczne, gdy duch matki powraca, by zamieszkać w ciałach Jacka i Jill. Rozpoczyna się zagrażający ich życiu nocny taniec. Film można oglądać na ekranach polskich kin.
Na portalu IMDb można znaleźć aż trzy tytuły z aktorem w obsadzie, które czekają na swoją premierę. Są to: "Dead Man's Wire" Gusa Van Santa, horror "Faces of Death" oraz autorski "The Engagement Party", który reżyseruje.
