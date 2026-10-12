Robert Pattinson w największych kinowych hitach 2026 roku

Wszystko zaczęło się od roli nieudolnego pana młodego w "The Drama" Kristoffera Borgliego. Następnie brytyjski aktor dołączył do gwiazdorskiej obsady "Odysei" jako Antinos, a teraz możemy oglądać go na ekranach kin w wyczekiwanej biografii twórcy programu "To Catch a Predator" Chrisa Hansena.

Robert Pattinson jest niekwestionowanym królem tegorocznego box-office'u i to jeszcze przed premierą "Diuny: Części trzeciej", która z pewnością dołoży do komercyjnego sukcesu Brytyjczyka niemałą cegiełkę. Choć to przede wszystkim filmy Christophera Nolana i Denisa Villeneuve'a odbijają się szerokim echem w mediach, Pattinson szczególny sentyment żywi do swojego bohatera z filmu "Primetime", który króluje obecnie w kinach na całym świecie.

"Primetime": Pattinson jest fanem Chrisa Hansena

Debiut fabularny Lance'a Oppenheima dla studia A24, który po raz pierwszy pokazywany był na tegorocznym Festiwalu Filmowym w Wenecji, to historia bezwzględnego, ambitnego reportera Chrisa Hansena, który zrewolucjonizował amerykańską telewizję, prowadząc jeden z najbardziej kontrowersyjnych medialnych formatów. Spragniony poklasku stworzył słynny program "To Catch a Predator", w którym demaskował na wizji przestępców seksualnych.

W rozmowie z magazynem Entertainment Tonight Robert Pattinson wyjawił, że mimo wielu kontrowersji związanych z programem ceni sobie odwagę i determinację Hansena.

"To dziwne. Starałem się sprawić, by wypadł fajnie. Bo on jest fajny. Jestem jego fanem" - powiedział w wywiadzie. Przyznał jednak, że rozumie sceptycyzm części widowni co do postaci dziennikarza.

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"Myślę, że pod pewnymi względami to kwestia estetyki; to, co dla mnie jest fajne, dla innych wcale nie musi takie być" - dodał.

W szczególności cieszy Pattinsona popularność filmu wśród młodej widowni, która tłumnie rusza do kin ubrana w garnitury nawiązujące do wizerunku głównego bohatera.

"Na pokazach przedpremierowych, w których uczestniczyłem, widok bardzo młodych osób przebierających się za Chrisa Hansena był niesamowity. Wszyscy go naśladują i pewnie będą wieszać plakaty z jego wizerunkiem na ścianach" - powiedział.

"Primetime": kontrowersyjny film już w kinach

Jeszcze przed premierą "Primetime" Chris Hansen skrytykował twórców filmu za ukazanie jego osoby w nieprawdziwym świetle. Dziennikarz oświadczył, że odmówił seansu filmu przed premierą i podpisania umowy ze studiem A24, w której widniał zapis o niemożności pozwania twórców o zniesławienie.

"Primetime" można oglądać w polskich kinach od 9 października.



