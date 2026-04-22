Zagrał najbardziej uroczego bohatera 2026 roku. Ma szansę na Oscara?

"Projekt Hail Mary": wielki hit 2026 roku

"Projekt Hail Mary" jest adaptacją książki Andy'ego Weir, twórcy "Marsjanina". Opowiada o mężczyźnie, który budzi się na statku kosmicznym. Nie wie, kim jest, jak się tu znalazł i jaki jest jego cel. Wkrótce okazuje się, że los życia na Ziemi jest w jego rękach. Za kamerą stanęli Phil Lord i Christopher Miller, twórcy serii "21 Jump Street" oraz producenci serii animacji "Spider-Man: Uniwersum".

Film w swój pierwszy weekend w kinach zarobił 80,5 miliona dolarów w Stanach Zjednoczonych. Było to rekordowe otwarcie w historii wytwórni Amazon MGM. Wcześniej najlepszy wynik należał do "Creeda III" Michaela B. Jordana z 2023 roku, który w czasie pierwszych dni w kinach zgromadził 58 milionów dolarów.

James Ortiz z szansą na Oscara?

Pierwsze skrzypce w produkcji Amazon MGM gra oczywiście Ryan Gosling. Jego bohater podczas podróży kosmicznej spotyka tajemniczego "kosmitę", przybysza z innej planety, który otrzymał dokładnie taką samą misję ocalenia swojej rasy. W Rocky'ego - bo takie imię nadaje mu postać Goslinga - wcielił się James Ortiz, amerykański aktor dubbingowy i lalkarz. Mężczyzna nie tylko podłożył głos postaci, ale również odgrywał jej ruchy za pomocą specjalnych lalek.

Amazon MGM Studios planuje zgłosić jego występ do rywalizacji o Ocsara w kategorii dla aktora drugoplanowego. Jak się okazuje, aktor kwalifikuje się do wytycznych Nagrody Akademii. Co więcej, kapituła przyznająca Oscary mogłaby wręczyć Jamesowi również Nagrodę Akademii za osiągnięcie specjalne. Ostatni raz taką statuetkę wygrali twórcy "Toy Story".

Na rozpatrzenie kandydatury aktora wcielającego się w Rocky'ego przyjdzie nam jeszcze poczekać. Nadchodzące Oscary odbędą się 14 marca 2027 roku.

