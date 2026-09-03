Zagrał jedną z lepszych ról w "Odysei". Teraz został bez pracy

"Odyseja": Elliot Page narzeka na brak pracy po filmie Nolana

Elliot Page zdobył powszechne uznanie krytyków dzięki swojej roli w "Odysei" - filmowej adaptacji homerowskiego eposu w reżyserii Christophera Nolana. Aktor wcielił się tam w rolę greckiego żołnierza Sinona, od którego zależy powodzenie podstępu z koniem trojańskim.

Kanadyjski artysta, który współpracował już z Nolanem przy okazji "Incepcji", mimo stosunkowo krótkiego czasu ekranowego zdołał świetnie uchwycić dramaturgię swojej postaci, zbierając wysokie noty recenzentów. Mimo to od czasu swojej przygody z "Odyseją" Page nie otrzymał żadnych nowych propozycji aktorskich.

O trudach w znalezieniu pracy porozmawiał z Kevinem McCarthym w programie "On Film…With Kevin McCarthy". Prowadzący zauważył, że po roli w filmie Nolana aktor na pewno otrzymuje teraz mnóstwo telefonów od producentów. "Nie, Kevin, to nie jest tak. Więc jeśli ktoś chciałby do mnie zadzwonić..." - opowiedział żartobliwie.

Aktor przyznał, że obecnie nie ma w planach kolejnego projektu. Jego zdaniem powodem, dla którego ma trudności ze znalezieniem roli, jest to, że dziś jest przez wielu reżyserów postrzegany inaczej niż jeszcze kilka lat wcześniej. Sam jednak czuje się gotowy, by zacząć nowy rozdział w karierze.

"Czuję się teraz bardziej komfortowo jako aktor niż kiedykolwiek wcześniej. Mam wrażenie, że mógłbym teraz zrobić jedną z najlepszych prac w karierze" - stwierdził.

Elliot Page - w jakich produkcjach zagrał kanadyjski aktor?

Elliot Page ma na koncie role w "Incepcji", serii "X-Men" czy serialu "The Umbrella Academy". Za swój występ w komedii "Juno" aktor otrzymał nominację do Oscara. Po cichu mówi się, że dzięki udziałowi w "Odysei" Page może powtórzyć swój sukces sprzed lat.

Film Christophera Nolana już teraz jest jednym z najbardziej kasowych w historii kina. Produkcja z udziałem Matta Damona, Anne Hathaway, Toma Hollanda i Zendayi zarobiła na świecie już ponad 1,557 miliarda dolarów i jest pewnym kandydatem do przyszłorocznego sezonu nagród.