Film "Mniej obcy", który 7 października zadebiutował na Netfliksie, przybliża młodość Jana Borysewicza, gitarzysty i lidera Lady Pank. W główną rolę wcielił się Mikołaj Bukrewicz, dla którego był to ekranowy debiut. Choć wcześniej nie miał doświadczenia filmowego, posiadał umiejętność, na której szczególnie zależało twórcom. Potrafił grać na gitarze, i to nie tylko na potrzeby kamery.

Muzyka od dawna zajmuje ważne miejsce w jego życiu. Publikował w internecie gitarowe covery, a w marcu 2025 roku wydał pierwszy singiel "To jest moje kocham cię" pod pseudonimem Jackson Podlasky. Rozwija również własny zespół Karmider. Okazuje się jednak, że nie jest jedynym członkiem rodziny związanym z show-biznesem.

Mikołaj Bukrewicz jest synem znanego lektora. Kim jest jego ojciec?

Ojcem aktora jest Paweł Bukrewicz, którego głos doskonale znają widzowie popularnych seriali. Przez lata pracował jako lektor, użyczając głosu polskim wersjom takich produkcji jak "Sukcesja", "The Last of Us", "Narcos" czy "Teoria wielkiego podrywu".

To jednak nie wszystko. W latach 2007-2011 Paweł Bukrewicz prowadził "Teleexpress" w TVP1. Widzowie mogli oglądać go również w programie śniadaniowym "Kawa czy herbata?".

Dziś nadal pozostaje związany z branżą. Od 2021 roku stoi na czele Stowarzyszenia Lektorów Rzeczypospolitej Polskiej, a od 2025 roku współpracuje z Akademią Telewizyjną TVP jako trener emisji głosu.

Co ciekawe, Mikołaj Bukrewicz również zwrócił uwagę widzów charakterystyczną, głęboką barwą głosu. Podczas gdy jego ojciec od lat buduje karierę przede wszystkim słowem, młody aktor postawił na muzykę i kino.

Paweł Bukrewicz Pawel Kibitlewski/REPORTER East News

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