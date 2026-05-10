Alan Ritchson: ten rok należy do niego

Można stwierdzić, że ten rok należy do Alana Ritchsona. W marcu w Netfliksie zadebiutował film "Maszyna do zabijania", który szybko okazał się sukcesem platformy.

Fani z niecierpliwością czekają na premierę czwartego sezonu przygód "Reachera", a tymczasem w sieci udostępniono zwiastun nowego akcyjniaka z udziałem Ritchsona. "Motor City" wydaje się niezwykle interesującą propozycją.

"Motor City": o czym opowiada film?

"Motor City" to thriller, w którym nie pada ani jedno słowo. Fabuła osnuta jest wokół losów Johna, który trafia za kratki w wyniku działań jego rywala, który pragnie zakochał się w dziewczynie Johna.

"Motor City" zadebiutowało w kinach w trakcie zeszłorocznego Międzynarodowego Festiwalu w Wenecji. Obecnie w serwisie Rotten Tomatoes ma wiele pozytywnych opinii.

Reżyserem filmu jest Potsy Ponciroli, a w obsadzie, oprócz Ritchsona, znaleźli się Shailene Woodley, Ben Foster, Pablo Schreiber, Ben McKenzie. Zwiastun zobaczycie tutaj.

Alan Ritchson: serialowy i najlepszy Reacher

Pierwszy sezon "Reachera" był oparty na debiutanckiej powieści Childa z 1997 roku "Poziom śmierci". Drugi sezon odpowiadał książce "Elita zabójców", funkcjonującej także pod tytułem "Pech i kłopoty" (2007). Trzecia odsłona serialu bazuje na powieści "Siła perswazji" z 2003 roku.

Czwarty sezon przygód Jacka Reachera będzie oparty na trzynastym tomie serii. W wydanej w 2009 roku powieści zatytułowanej "Gone Tomorrow", bohater targany wyrzutami sumienia stara się rozwiązać zagadkę tajemniczego ataku w nowojorskim metrze.

