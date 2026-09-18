Nadchodząca produkcja będzie inspirowana odcinkiem pilotażowym "Policjantów z Miami" z 1984 roku. Za kamerą "Miami Vice '85" stanie Joseph Kosinski, twórca "Top Gun: Maverick" i "F1". Scenariusz napisał Dan Gilroy. Główne role zagrają Michael B. Jordan i Austin Butler, którzy wcielą się kolejno w detektywów Ricardo "Rico" Tubbsa i Jamesa "Sonny'ego" Crocketta. Film powstaje pod szyldem wytwórni Universal.

"Miami Vice '85": kolejna gwiazda w obsadzie. Kinowa wersja kultowego serialu

Niedawno informowaliśmy, że w produkcji zobaczymy również Camilę Morrone oraz Danny'ego Ramireza. Teraz media obiegły wieści o kolejnej gwieździe nadchodzącego filmu. Do obsady dołączył John Leguizamo, który niedawno zachwycił publiczność rolą w "Odysei". Wcześniej mogliśmy także zobaczyć go w takich dziełach jak "Moulin Rouge!", "Życie Carlita" czy "Menu". W kinowej wersji słynnego serialu ma zagrać głównego antagonistę.

Zdjęcia rozpoczną się już tej jesieni. Premiera filmu jest planowana na 6 sierpnia 2027 roku.

"Policjanci z Miami": miliony widzów uwielbiały ten serial

"Policjanci z Miami" ("Miami Vice") to kultowy serial, który zadebiutował na małych ekranach w 1984 roku. Opowiadał o losach dwóch policjantów stojących na straży porządku w Miami. Głównych bohaterów zagrali Philip Michael Thomas i Don Johnson.

Produkcja czerpała garściami z kultury lat 80., a elementy jej ikonografii - stroje, sportowe samochody, muzyka - z czasem stały się ważniejsze od scenariuszy. Serial otrzymał dwa Złote Globy i dwie statuetki Emmy.

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