Zagra w nowej wersji hitu z lat 80. Niedawno zachwycił świat w "Odysei"

Paulina Gandor

Oprac.: Paulina Gandor

John Leguizamo, który w ostatnich miesiącach zdobył uznanie za rolę w "Odysei" Christophera Nolana, wystąpi w kolejnym wyczekiwanym dziele studia Universal. Zagra czarny charakter w kinowej adaptacji kultowego serialu.

John Leguizamo w czarnym garniturze, koszuli i krawacie na jasnym, jednolitym tle
John LeguizamoDIA DIPASUPIL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFPAFP

Nadchodząca produkcja będzie inspirowana odcinkiem pilotażowym "Policjantów z Miami" z 1984 roku. Za kamerą "Miami Vice '85" stanie Joseph Kosinski, twórca "Top Gun: Maverick" i "F1". Scenariusz napisał Dan Gilroy. Główne role zagrają Michael B. Jordan i Austin Butler, którzy wcielą się kolejno w detektywów Ricardo "Rico" Tubbsa i Jamesa "Sonny'ego" Crocketta. Film powstaje pod szyldem wytwórni Universal.

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Mary Kosiarz
Mary Kosiarz

"Miami Vice '85": kolejna gwiazda w obsadzie. Kinowa wersja kultowego serialu

Niedawno informowaliśmy, że w produkcji zobaczymy również Camilę Morrone oraz Danny'ego Ramireza. Teraz media obiegły wieści o kolejnej gwieździe nadchodzącego filmu. Do obsady dołączył John Leguizamo, który niedawno zachwycił publiczność rolą w "Odysei". Wcześniej mogliśmy także zobaczyć go w takich dziełach jak "Moulin Rouge!", "Życie Carlita" czy "Menu". W kinowej wersji słynnego serialu ma zagrać głównego antagonistę.

Zdjęcia rozpoczną się już tej jesieni. Premiera filmu jest planowana na 6 sierpnia 2027 roku.

"Policjanci z Miami": miliony widzów uwielbiały ten serial

"Policjanci z Miami" ("Miami Vice") to kultowy serial, który zadebiutował na małych ekranach w 1984 roku. Opowiadał o losach dwóch policjantów stojących na straży porządku w Miami. Głównych bohaterów zagrali Philip Michael Thomas i Don Johnson.

Produkcja czerpała garściami z kultury lat 80., a elementy jej ikonografii - stroje, sportowe samochody, muzyka - z czasem stały się ważniejsze od scenariuszy. Serial otrzymał dwa Złote Globy i dwie statuetki Emmy.

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