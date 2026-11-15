Zagra w kolejnej części kultowej serii? Szanse na to właśnie znacząco wzrosły

"Byłoby wspaniale. Uwielbiam pracować z Jamesem" - powiedział Chris Pratt w rozmowie z serwisem MovieZine. - "To świetny facet. Nie miałem jeszcze okazji z nim porozmawiać, odkąd pojawiły się te wieści (o opuszczeniu przez Gunna DC Studios - przyp. red.). Z drugiej strony, gdy porusza się takie tematy, trzeba uważać - każde wypowiedziane słowo może od razu trafić do nagłówków gazet".

"Powiem tylko tyle: uwielbiam Jamesa. Wyreżyserował wszystkie trzy części, a w przypadku tego typu trylogii to dość rzadkie, by za każdą z nich odpowiadał ten sam reżyser. Gdyby więc chciał wrócić i ponownie zająć się tą serią - cóż, byłbym zachwycony" - przyznał aktor.

Przypomnijmy, że na początku tego tygodnia serwis Deadline poinformował, że Gunn i Safran przestają pełnić funkcje współdyrektorów generalnych (co-CEO) oraz prezesów DC Studios po czterech latach sprawowania tych stanowisk, jednak nadal będą zajmować się produkcją różnych projektów związanych z DC.

Jednocześnie Jeremy Latcham, były starszy wiceprezes ds. produkcji i rozwoju w Marvelu, został mianowany nowym prezesem oraz dyrektorem kreatywnym (Chief Creative Officer) w DC w ramach przejęcia firmy przez Skydance.

Zanim w 2022 roku objął stanowisko współszefa nowo utworzonego studia DC Studios (należącego do WBD) wraz z Peterem Safranem, Gunn wyreżyserował dla studia Marvel Studios (należącego do Disneya) filmy "Strażnicy Galaktyki" (2014), "Strażnicy Galaktyki vol. 2" (2017) i "Strażnicy Galaktyki vol. 3" (2023), a także produkcję "Strażnicy Galaktyki: Coraz bliżej święta" (2022).



