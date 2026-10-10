Zagra w adaptacji bestsellerowej powieści? Od miesięcy walczy o ten projekt

Studio A24 zrealizuje adaptację bestsellerowej powieści. Wymarzony projekt Sadie Sink

Powieść "The Guest" Emmy Cline uznana została za jedną z najlepszych książek roku przez wiele zagranicznych czasopism - "New Yorker", "Time", "Washington Post", "Harper's Bazaar", "Elle", "Vogue", "Glamour", "Newsweek".

Główną rolę w projekcie ma zagrać Sadie Sink, która nie ukrywa, że jest ogromną fanką książki. Gdy latem tego roku pojawiła się informacja, że prawa do tytułu trafią na rynek, aktorka natychmiast ruszyła do działania. Od początku towarzyszyła jej Lorene Scafaria ("Ślicznotki"), która ma napisać scenariusz i wyreżyserować film.

Źródła branżowe podają, że podczas licytacji złożono około dwunastu innych ofert. Mimo to propozycja Sink, studia A24 i Square Peg została uznana za najbardziej atrakcyjną.

"The Guest": o czym opowiada powieść?

Opublikowana w 2024 roku powieść "The Guest" skupia się na losach wyrachowanej kobiety, która dzięki urokowi wkrada się do życia zamożnych osób. W oficjalnym opisie książki czytamy:

"Lato na Long Island mieni się bogactwem, przywilejami i obietnicami, ale Alex nie jest już mile widziana... Alex to młoda kobieta balansująca na krawędzi. Zalegając z czynszem i nie mając nic, co zatrzymywałoby ją w Nowym Jorku, zgadza się spędzić sierpień nad morzem, w luksusowym domu starszego mężczyzny, z którym się spotyka. Po jednym potknięciu podczas kolacji zostaje odesłana na dworzec z biletem powrotnym do miasta. Alex postanawia jednak zostać na wyspie, wkradając się swoim urokiem do życia olśniewająco zamożnych ludzi, którzy tam mieszkają, i pozostawiając za sobą ślad zniszczenia. Jak długo uda jej się to kontynuować, zanim zostanie zdemaskowana?"

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