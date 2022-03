"Channing Tatum wchodzi do dżungli. Musi zdjąć ubranie. A my nakładamy pijawki na jego tyłek i plecy. A to dopiero drugi dzień zdjęć" - wspomina Adam Nee.

W materiale promującym film o krępującym epizodzie opowiedział także Channing Tatum



"Wszedłem na plan z pijawkami, które przylepiono do mojego tyłka. A jeszcze nie poznałem ludzi na planie. Więc pomyślałem: 'Dobra, pokażę dziś goły tyłek" - wspomina aktor. "Sandra Bullock prowadzi długi monolog w obliczu pewnej części mojego ciała" - dodaje Tatum.

Wideo "Zaginione miasto" - materiał z filmu!

"Zaginione miasto": O czym opowiada film?

Błyskotliwa, ale samotna pisarka Loretta Sage (Sandra Bullock) pisze popularne powieści romantyczno-przygodowe, na okładkach których występuje model, Alan (Channing Tatum). Alan tak się wczuł w rolę, że naprawdę myśli, że jest "Dashem" z powieści.



Podczas trasy promującej swoją nową książkę Loretta zostaje porwana przez ekscentrycznego miliardera (Daniel Radcliffe), który ma nadzieję, że uda jej się doprowadzić go do skarbu starożytnego, zaginionego miasta z ostatniej powieści Loretty. Chcąc udowodnić, że Allan może być bohaterem w prawdziwym życiu, model wyrusza na ratunek. Wciągnięta w nieprawdopodobną przygodę w dżungli para będzie musiała współpracować, aby przetrwać.



Twórcy "Zaginionego miasta" nie unikają porównań do filmu "Miłość, szmaragd i krokodyl" i mają pełną ich świadomość. "Teraz nie kręci się już takich filmów. Przekonamy się więc, czy jesteśmy w stanie zaprezentować nową wersję takiego gatunkowego kina" - powiedział Channing Tatum w rozmowie z "Entertainment Weekly".



Z kolei jego partnerka na planie podkreślała, że w stosunku do filmu Zemeckisa dokonana została jedna wyraźna zmiana. Tym razem to kobieta będzie prawdziwą "heroiną", a mężczyzna u jej boku będzie miał więcej z tchórza niż z bohatera. "Dlatego jest w tym taka frajda. Bierzesz stare schematy i je odwracasz. Fajnie jest się bawić tą narracją mężczyzna-kobieta, bo można postawić ją na głowie. Nie są to już czasy, gdy kobiety miały swoje określone ekranowe role, a mężczyźni swoje. Teraz można w tym zamieszać i stworzyć zupełnie nową dynamikę. I właśnie to robimy" - stwierdziła Bullock.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Zaginione miasto" [trailer] materiały prasowe

Epizodyczną rolę zagra także Brad Pitt, który w trakcie czterech dni zdjęciowych wziął także udział w kaskaderskich scenach. Zarówno Bullock, jak i Tatum zgadzają się, że występ Pitta będzie największą atrakcją filmu.



"Zaginione miasto": Po pas w wodzie

Jak przystało na przygodowy film z dżungli, na pierwszym zdjęciu z planu opublikowanym na Instagramie przez Channinga Tatuma widać dwójkę głównych bohaterów, którzy prężą się w wymyślnych pozach na potrzeby, jak się wydaje, materiałów promujących kolejną książkę filmowej pisarki. Tatum i Bullock stoją po pas w wodzie, a podpis dodany do fotografii głosi: "To nie jest zabawne... W ogóle nie jest zabawne!".

Dużo emocji wzbudziła też poprzednia relacja Tatuma, na której można było go zobaczyć kompletnie nagiego. 41-letni aktor podzielił się na Instagramie fotografią z charakteryzatorni. Zasłania się na niej jedynie emotką małpki umieszczoną w newralgicznym punkcie ciała. "Gdy przebywasz właśnie w charakteryzatorni zupełnie nagi i zakrywający swój sprzęt ręcznikiem przygotowując się do kolejnych scen w filmie, wiesz, że będziesz musiał na to przygotować swoją mamę, zanim zobaczy gotowy film" - napisał w relacji Tatum. "I tak, prężyłem się do zdjęcia tak mocno, że aż dostałem skurczów" - dopisał niżej aktor.



Zdjęcie Channing Tatum na planie "Zaginionego miasta" / Instagram / materiały prasowe

Premiera filmu "Zaginione miasto" została zaplanowana na 1 kwietnia 2022 roku. Obraz reżyserują Aaron i Adam Dee. Scenariusz filmu napisali Seth Gordon i Dana Fox. Na ekranie, obok Tatuma, Bullock i Pitta, zobaczymy też: Daniela Radcliffe'a, Patti Harrison, Oscara Nuneza i Da’Vine'a Joya Randolpha.



