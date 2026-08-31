Zaginął operator filmowy Witold Płóciennik

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie poszukują zaginionego Witolda Płóciennika - taka informacja pojawiła się dzisiaj na Facebooku na profilu "Post Sulecin24.pl - Lokalny portal informacyjny".

Witold Płóciennik to ceniony operator filmowy i członek Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych (PSC).

Dane mężczyzny:

Wiek: 56 lat

Wzrost: 185 cm

Rysopis: Mężczyzna posiada siwą brodę, jest łysy i ma krępą budowę ciała. W chwili zaginięcia miał przy sobie ciemnozielony plecak w kolorystyce moro. Ubrany był w niebieskie krótkie spodenki oraz długie, ciemne skarpety z jasnym wzorem.

Ostatnie miejsce, w którym był widziany: okolice jeziora Lubniewsko w Lubniewicach.

Osoby posiadające jakiekolwiek informacje, które mogą przyczynić się do odnalezienia zaginionego lub ustalenia jego aktualnego miejsca pobytu, proszone są o kontakt z Dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie pod numerami: 47 79 312 11 lub 47 79 312 12.

Policja prosi o przekazywanie i udostępnianie tej informacji.

Kim jest Witold Płóciennik?

Witold Płóciennik to operator filmowy i członek Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych (PSC).

Ma na swym koncie zdjęcia do kilkudziesięciu filmów, m.in. "Przepiękne!", "Wymyk", "Psoty", "Święto ognia", "Jak zostać gwiazdą", "Mistrz". Pracował również na licznych serialowych planach, m.in. "Ołowiane dzieci", "Klangor", "Minuta ciszy", "Stulecie Winnych", "Ultraviolet", "Zieja".

W 2019 roku za najlepsze zdjęcia do filmu "Ikar. Legenda Mietka Kosza" otrzymał nagrodę na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Dwukrotnie nominowany do Polskich Nagród Filmowych Orły.